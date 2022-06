Lyt til artiklen

Der er problemer i mange lufthavne rundt om i Europa, og det kan få konsekvenser for sommerferien.

Blandt andet i London, Amsterdam og Bruxelles kan man over hele sommeren opleve kaos og forlænget tid gennem security på grund af strejke og generel mangel på personale.

Og nu bliver det måske sværere for dig overhovedet at komme til og fra lufthavnene.

For ifølge Reuters har lavprisflyselskabet Easyjet netop meldt ud, at de dropper tusindvis af flyveture hen over sommeren. Blandt andet fordi, at Gatwick i London og Amsterdams lufthavne alle har reduceret kapaciteten i form af personale og passagerer.

Det britiske flyselskab forventer, at man vil have omkring 90 procent af de planlagte afgange de kommende tre måneder frem for de ellers planlagte 97 procent. Det havde svaret til omkring 160.000 flyveture.

EasyJets administrerende direktør, Johan Lundgren, forklarede, at en reduktion af afgange ville minimere sidste øjebliks aflysninger, som har en større påvirkning på kunderne.

»Vi er nødt til at være modstandsdygtige i forhold til flyplanlægningen. Derfor aflyser vi fly proaktivt og giver dermed kunderne besked i god tid – med gode ombookingsmuligheder.«

Europæiske flyselskaber og lufthavne afskedigede tusindvis af arbejdere under coronapandemien, hvilket efterlod dem uforberedte på at klare en genopblussen i efterspørgslen efter restriktionerne blev ophævet.

SAS kommer også til at ændre omkring 100.000 flyrejser den kommende tid.

Tidligere har SAS meldt ud, at man har aflyst 4.000 afgange den igangværende sommer. Det kommer oven i, at selskabet i forvejen kæmper med dårlige tal på bundlinjen og utilfredse medarbejdere.