Der er optræk til store problemer for det fælles nordiske flyselskab SAS.

Selskabet kommer nemlig til at ændre omkring 100.000 flyrejser den kommende tid.

Det skriver flere nordiske medier, heriblandt norske Dagbladet.

Ændringerne vil for mange rejsende betyde, at de ikke kommer afsted med den afgang, de oprindeligt havde booket.

For nogle vil ændringerne i afgangene ikke være et spørgsmål om timer, men om dage. Og derfor vil eventuelle hotelbookinger mv. være i fare.

For det er både hjem- og udrejser, der vil blive berørt den kommende tid.

Umiddelbart vil det ifølge flysitet FinalCall hovedsageligt være indenrigsrejser i Danmark, Norge og Sverige, der bliver berørt.

De fleste langdistancerejser undgår de store ændringer. Med en række undtagelser.

En af dem er København-Newark (USA).

Her vil man have 29 færre afgange i juni måned, skriver mediet, hvilket kan få betydning for mange danskeres tur til New York.

FinalCall skriver også, at indenrigsruten København-Aalborg vil have 15 procent færre afgange.

Og i det hele taget vil mange ruter fra København blive ramt, skriver mediet.

Det gælder København-Helsinki, København-Frankfurt, København-München, København-Birmingham og København-Kristiansand.

Her vil aflysninger eller ændringer gælde fra alt mellem 50 procent af de planlagte afgange til nærmest alle afgange.

Ruterne mellem de nordiske hovedstader vil blive berørt i langt mindre omfang, da de er de mest kritiske for SAS, lyder det.

Tidligere har SAS meldt ud, at man har aflyst 4.000 afgange den kommende sommer. Det kommer oveni, at selskabet i forvejen kæmper med dårlige tal på bundlinjen og utilfredse medarbejdere.