SAS kommer til at aflyse 4000 af deres afgange.

Dermed kan din sommerdestination være i fare, for aflysningerne strækker sig over maj, juni, juli og august.

Det skrev svenske Dagens Industri.

Ifølge Gustav Thybo, der er ceo for flyhjælp.dk, så er det yderst usædvanligt, at SAS aflyser så mange afgange.

»Det er usædvanligt. De siger selv, at det skyldes mangel på personale og mangel på levering af fly. Jeg forstår godt, at de skal aflyse, for de har kørt de seneste to år med lav kapacitet både med mennesker og fly. Nu er man ude af corona ,og det giver logistiske problemer, da efterspørgslen på rejser er stor.«

»Der er ikke lært nogen op, og de kan ikke følge med. Hele processen kan også give mange aflysninger hos andre selskaber og henover foråret.«

Og hvis man er så uheldig at blive ramt af en sommerferieaflysning, så kan der være hjælp at hente.

»Først og fremmest, så er det 4000 aflysninger og hvis man antager, at der er 100 per fly, så er det 400.000 personer, som er omfattet af det her.«

»SAS vil forsøge at omlægge afgangene til senere eller tidligere. Uanset hvad, har passagererne ret til at få pengene tilbage, en ny billet ved første givne lejlighed eller de kan også få en billet ved en senere lejlighed, hvis der er plads,« siger Gustav Thybo.

For SAS og andre flyselskaber betød coronapandemien, at der var lukkede landegrænser og ingen fly var på vingerne. Her røg hundredvis af medarbejdere på orlov i to år.

De havde den klare opfattelse, at når flyene igen begyndte at lette efter corona, ventede deres arbejde igen på dem. Men i e-Boks har 300 kabinemedarbejdere nu fået af vide, at de vil blive opsagt til juni, når deres orlovsperiode slutter. Medarbejderne føler, at en klar aftale er blevet brudt.

»Vi står med en aftale, der nu er brudt fra SAS' side, da de har valgt ikke at kalde kollegerne tilbage, i takt med at produktionen er kommet i gang igen,« siger Christa Ceré, som er formand for fagforeningen Cabin Attendants Union, til DR.