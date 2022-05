Flyselskabet SAS fyrer 300 medarbejdere, der mener, de var lovet genansættelse efter coronapandemien. Det skriver DR.

For SAS og andre flyseskaber betød coronapandemien, at der var lukkede landegrænser og ingen fly var på vingerne.

Det betød, at 500 kabinemedarbejdere ansat i hovedselskabet, SAS Scandinavia, frivilligt gik på orlov i to år, da coronaen lukkede det hele ned, og sparede SAS for at betale løn i opsigelsesperioden.

Medarbejderne havde den klare opfattelse, at når flyene igen begyndte at lette efter corona, ventede deres arbejde igen på dem.

Men i e-boks har 300 kabinemedarbejdere nu fået af vide, at de vil blive opsagt til juni, når deres orlovsperiode slutter. Medarbejderne føler, at en klar aftale er blevet brudt.

»Vi står med en aftale, der nu er brudt fra SAS' side, da de har valgt ikke at kalde kollegerne tilbage, i takt med at produktionen er kommet i gang igen,« siger Christa Ceré, som er formand for fagforeningen Cabin Attendants Union, til DR.

SAS mener ikke, at der er brudt nogen aftaler. I et skriftligt svar oplyser SAS, at kabinepersonalet på orlov kun er blevet lovet en genansættelse i det omfang, SAS Scandinavia har haft behov for at genansætte personale.

»Det er en proces, der er i gang i overensstemmelse med den aftale, vi indgik i begyndelsen af pandemien, da vi måtte afskedige mange af vores medarbejdere,« skriver SAS til DR.