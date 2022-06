Lyt til artiklen

En sommertur til Londons gader eller bare en mellemlanding via Heathrow-lufthavn.

Det lyder meget lækkert, men det kan gå hen og blive yderst problematisk.

Det skriver Financial Times.

For chefen af ​​den store London-lufthavn Heathrow, John Holland-Kaye, beder rejsende om at forberede sig på lufthavnskaos i op til 18 måneder.

Ser man på passagertrafik er Heathrow den travleste lufthavn i Europa og den tredje travleste i verden. Holland-Kaye henviser til massefyringer af ansatte i branchen under pandemien og vurderer således, at det kan tage mellem 12 til 18 måneder at vende tilbage til normal drift.

Forsinkelserne skyldes i høj grad mangel på kvalificeret personale. Lufthavnschefen er klar over, at både flyselskaber og lufthavn bør begynde at planlægge bedre for at undgå yderligere aflysninger og forsinkelser denne sommer.

Også Københavns Lufthavn har oplevet problemer i den seneste tid.

Tidligere har lufthavnen forklaret til B.T., at man råder rejsende til at møde op to timer før afgang, hvis man flyver indenfor Europa og tre timer før, hvis man flyver udenfor Europa.

Årsagen til de lange ventetider er personalemangel efter en lang periode med nedlukninger, hvor personale blev opsagt, oplyser Lise Agerley Kürstein, der er pressechef i Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn har ansat 400 personer i andet kvartal i år, heraf hovedparten i security. Men der er ikke nok til få trafikken til at glide, erkender Lise Agerley Kürstein.

»Det er stadig den samme hurdle, men vi arbejder hårdt på det, og alle mand er kaldt på arbejde.«

Hun forsikrer samtidig om, at problemerne til sommer skulle være løst.