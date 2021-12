Tvillingerne Sohna og Mohna Singh er nu blevet tætte kolleger.

De to 18-årige indere fra Amritsar har siden fødslen delt den samme underkrop som siamesiske tvillinger.

Det fik i 2003 deres forældre til at efterlade dem på en institution for børn fra fattige familier, hvor deres fremtidsudsigter ikke så alt for lyse ud.

Men nu kan tvillingerne ifølge Independent glæde sig over at have fået deres første ansættelse i et job, som de ligefrem betegner som et drømmejob.

De er blevet ansat i delstaten Punjab elektricitetsselskab PSPCL (Punjab State Power Corporation Limited). Og naturligvis tjener de hver sin løn – cirka 10.000 rupees om måneden (knap 900 kroner).

Tvillingerne har taget en uddannelse i elektronik og skal arbejde i kontrolrummet i elektricitetsselskabet. Her skal de passe de elektriske apparater.

»Vi er taknemmelige over for Punjabs regering for at anerkende vores talent,« lyder det fra tvillingerne i forbindelse med deres ansættelse.

Sohna og Mohna Singh tiltrak sig opmærksomhed fra selskabets embedsmænd, da tvillingerne besøgte et træningssted og interesserede sig meget for alt elektronik.

Ifølge lærerne på børnehjemmet, hvor de voksede op, interesserede de sig allerede fra en ung alder meget for at reparere elektriske apparater.

»De ville altid prøve at løse alle mindre problemer i forbindelse med elektricitet og elektroniske apparater i institutionen,« har en anonym lærer fortalt i forbindelse med medieomtalen af de siamesiske tvillingers ansættelse.

Samtidig har tvillingerne takket deres lærere på børnehjemmet, som »uddannede os og hjalp os med at blive selvhjulpne.«

Tvillingerne har to hjerter, to par arme, nyrer og rygmarv, men en enkelt lever, galdeblære, milt og et par ben.

Indiske læger har afvist at forsøge at adskille tvillingernes sammenhængende kroppe. Det blev vurderet til at være for risikabelt, så de kunne risikere at dø af en operation.

.