De er tvillinger og et år gamle. Alligevel har de aldrig set hinanden før.

Efter at have tilbragt deres første leveår side om side kan de to små israelske piger nu endelig se hinanden i øjnene for første gang.

Pigerne er nemlig født som siamesiske tvillinger, og deres baghoveder var vokset sammen ved fødslen.

Nu er det lykkedes læger på Soroka Medical Centre i byen Beersheba i den nordlige del af Negevørkenen at skille de to små piger ad, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De israelske siamesiske tvillinger blev født med baghovederne vokset sammen. Nu er det lykkedes det at skille dem ad. Foto: SOROKA MEDICAL CENTRE Vis mere De israelske siamesiske tvillinger blev født med baghovederne vokset sammen. Nu er det lykkedes det at skille dem ad. Foto: SOROKA MEDICAL CENTRE

Det skete 5. september ved en 12-timer lang operation, som tog flere måneder at planlægge, og som involverede et dusin eksperter fra hele verden.

»Det var en sjælden og kompliceret operation, som kun har været gennemført 20 gange tidligere på verdensplan og nu for første gang i Israel,« sagde hospitalets chefneurokirurg efter indgrebet.

Han tilføjer, at pigerne har det godt og kommer sig planmæssigt. De trækker vejret selv og er også i stand til at spise.

Sygehuset oplyser desuden, at operationen også omfattede rekonstruktioner af pigerne kranier og hudtransplantationer.

Siamesiske tvillinger er en sjældenhed. Det forekommer kun en gang for hver 50.000-60.000 fødsel. Af disse er cirka 70 procent pigetvillinger, og de fleste er dødfødte.