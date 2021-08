Fetus-in-fetu.

For hvert 500.000. barn, der bliver født, står læger ansigt til ansigt med syndromet Fetus-in-fetu. Foster i foster.

Tidligere i juli var det israelske læger på Assuta Medical Center i Ashod, der pludseligt stod med en nyfødt pige i armene, som havde en abnormt stor mave.

»Vi var overraskede, da vi fandt ud af, at det var et foster (i pigens mave, red.),« fortæller Omer Globus, leder af hospitalets neonatalafdeling, til The Times of Israel.

Allerede inden fødslen havde undersøgelser og ultralydscanninger vist, at den lille pige havde en større mave end de fleste andre fostrer.

Og da hun kom til verden, kunne man så konstatere, at der var tale om et tilfælde af fetus-in-fetu.

Det sjældne syndrom opstår ved, at et befrugtet æg deles i to, hvilket normalt ville resultere i enæggede tvillinger.

I den israelske piges tilfælde var søskendefosteret i stedet blevet optaget inde i hendes krop, hvor det er vokset videre.

Amerikanske forskere beskrev i 2018 et fatalt tilfælde af fetus-in-fetu. Billeder stammer fra deres udgivelse. Foto: 'A fatal case of fetus-in-fetu' af Zachary Smith and Olivia Linthavong Vis mere Amerikanske forskere beskrev i 2018 et fatalt tilfælde af fetus-in-fetu. Billeder stammer fra deres udgivelse. Foto: 'A fatal case of fetus-in-fetu' af Zachary Smith and Olivia Linthavong

Efter sin fødsel blev den lille pige således scannet med ultralyd og røntgenfotograferet, førend hun undergik operation, hvor læger fjernede det, de mente var i hvert fald ét foster.

Fostret var ikke fuldt udviklet, men læger kunne finde både knogler og hjerte i det.

»Fostret udviklede sig kun delvist, og det levede ikke,« fortæller Omer Globus

Både den levende – og fuldt udviklede – datter samt hendes mor har det i dag efter omstændighederne godt.