For seks uger siden begyndte norske Aurora Draugedal pludselig at mærke den mest smertefulde hovedpine, hun nogensinde havde oplevet.

Advarselslamperne blinkede hos den 29-årige nordmand, men hos hendes praktiserende læge var meldingen blot, at hun skulle hjem og hvile sig.

Det gjorde Aurora, men derhjemme tog smerterne til, og pludselig gjorde det decideret ondt bare at bevæge øjnene.

Denne gang tog Aurora til en øjenlæge, men igen blev intet bekymrende fundet.

Et par dage efter stod den 29-årige kvinde dog i Oslo, da hun pludselig opdagede, at hendes syn var sløret, når hun fokuserede på ting, der var langt væk.

Sådan noget havde hun aldrig oplevet, og da hun et par dage senere måtte konstatere, at synet var blevet dårligere og dårligere, tog hun en tur på skadestuen i den norske hovedstad.

På hospitalet fik hun taget et hav af forskellige test, og en af dem var en såkaldt rygmarvsvæskeprøve.

Den viste, at Aurora havde en infektion i nervesystemet, og at det var meget alvorligt.

»Den aften var jeg meget stresset, for jeg tænkte, at jeg faktisk kunne miste synet. Tanken om, at de måske ikke kunne hjælpe mig, og at jeg ikke kunne se noget, var skræmmende,« fortæller Aurora Draugedal til norske Dagbladet

Hun husker, hvordan hun kiggede på sin mands ansigt, der var sløret, og drømte om, at hun igen fik lov til at se ham.

Aurora fik herefter store mængder af antibiotika intravenøst, og heldigvis begyndte synet at komme tilbage.

I samme forbindelse fik hun sin diagnose, og den skulle vise sig at have en forbindelse til hendes knæ.

Her ses Aurora Draugedal i hospitalssengen

Den 29-årige kvinde havde nemlig et sår bag sin knæskal, og tidligere i forløbet havde hendes praktiserende læge nævnt, at det kunne være et flåtbid.

Og lægen viste sig at have ret.

Har du oplevet at blive syg efter et flåtbid? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Aurora havde nemlig fået et flåtbid, og flåten havde bragt sygdommen neuroborreliose med sig.

Borreliose skyldes infektion med bakterien borrelia, der overføres fra dyr til mennesker, og i Auroras tilfælde var det altså neuroborreliose, som angriber hjernen.

I nordmandens tilfælde påvirkede det synet i en ekstrem grad, men det er bestemt ikke det mest normale symptom.

»Det mest almindelige er, at man får skævheder eller lammelser i ansigtet. Det er også normalt, at man kan opleve smerter i arme eller ben,« siger Randi Eikeland, speciallæge i neurologi, til Dagbladet.