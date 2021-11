Den britiske sanger og det grundlæggende medlem af gruppen UB40, Terence Wilson, er gået bort i en alder af 64 år.

Musikeren, der lørdag sov ind efter kort tids sygdom, var i mere end tre årtier medlem af reggaegruppen, som står bag hits som 'Red Red Wine' og '(I Can't Help) Falling In Love'.

Det er Terence Wilsons nuværende band, der har bekræftet den triste nyhed, skriver BBC:

»Vi er fuldkommen ødelagte og helt hjerteknuste,« lyder det i udtalelsen:

»Verden bliver aldrig den samme uden ham.«

Terence Wilson, der var bedst kendt under kunstnernavnet Astro, var medlem af UB40 frem til 2013, hvor han forlod gruppen for at danne et udbryderband sammen med UB40s tidligere frontmand, Ali Campbell, og medlemmet Mickey Virtue.

Det var meningen at deres nye band, som de også kaldte UB40, skulle på tour næste år.

Det originale UB40-band slog igennem i begyndelsen af 1980erne med deres reggaelyd, og de har solgt mere end 70 millioner albums på verdensplan.