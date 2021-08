Billeder og videoer af desperate mødre, der kaster deres babyer over pigtrådshegn for at få dem i sikkerhed fra Talibans hænder, har floreret på de sociale medier i flere dage.

Men her – midt i alle katastroferne – gemmer sig en glædelig nyhed. Den ene baby er nemlig blevet genforenet med sine forældre efter behandling på et norsk felthospital.

Det skriver det norske medie VG.

Det er ikke mange dage siden, at B.T. kunne beskrive, hvordan Afghanske mødre desperat forsøgte at redde deres babyer ud af Talibans kløer ved at kaste dem over pigtråd, og bad britiske soldater om at tage dem.

Der florerede flere videoer og billeder fra Kabuls lufthavn. En af dem kan ses her:

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1 — Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021

Det er meget skræmmende og hjerteskærende scener, der har og fortsat udspiller sig i Afghanistan. Mange kæmper desperate kampe for deres liv og for at komme ud af landet. Det sker efter, at Taleban søndag overtog magten i landet.

B.T har også kunne beskrive, hvordan flere er døde i Kabul lufthavn. Nogle døde blandt andet, fordi de klamrede sig til et rullende fly.

Det norske felthospital, som babyen blev behandlet på, er et felthospital med kapacitet til at behandle skadede patienter og stabilisere dem, så de kan komme videre til andre hospitaler.