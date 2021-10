Efter to uger med mangel på benzin i England er nogle tankstationer nu begyndt at hæve prisen, og det vækker vrede hos de i forvejen frustrerede briter.

Flere steder kostede en liter benzin lørdag tæt på 26 kroner, og prisen kan stige til 43 kroner i løbet af den kommende uge, skriver Daily Mail.

»Normale bilister kan i forvejen ikke få benzin, og nu risikerer de også at skulle betale mere for den. Det har skabt et ramaskrig,« fortæller B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Han er netop vendt hjem fra London, hvor benzinmanglen er skyld i lange køer og kaotiske tilstande.

»Lige nu er det dybt frustrerende at være bilist i London,« siger Jakob Illeborg.

Han forklarer, at krisen i særdeleshed er hård for de englændere, som er nødt til at køre bil som en del af deres arbejde.

For eksempel håndværkere og Londons mange taxachauffører.

»Lige nu er der to muligheder. De kan enten holde fri og miste penge, eller de kan køre rundt lang tid for at finde en åben tank for bagefter at holde i kø,« siger Jakob Illeborg.

Han fortæller, at regeringens håndtering af krisen har bidraget til, at englænderne begynder at miste tålmodigheden.

Boris Johnsons regering har flere gange meldt ud, at der ikke er nogen egentlig krise, og at benzinen ville være tilbage i pumperne i løbet af nogle dage.

Men mandag går krisen ind i sin tredje uge, og der er ikke noget, som tyder på, at løsningen er fundet endnu, forklarer Jakob Illeborg.

»Mandag morgen bliver militæret sat ind, og man kan håbe, det gør en forskel,« siger han.

Problemet i England er ikke mangel på benzin, men mangel på chauffører, der kan fragte benzinen.

Det betyder også, at manglen på benzin kan være starten på en periode, hvor briterne vil opleve mangel på en række ting.

Og det kan være et forvarsel om, hvad der kan ske i resten af Europa, vurderer Jakob Illeborg.

»Der mangler lastvognschauffører i store dele af Europa, og det kan udvikle sig til et relativt alvorligt problem for EU.«