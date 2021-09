B.T.s udsendte måtte hjælpe med at skubbe en bil, som var løbet tør, ind på en benzintank i London.

Det er især de selvstændigt erhvervsdrivende som håndværkere og taxichauffører, der lige nu lider under den akutte benzinmangel i England.

»Jeg er håndværker og har mit værktøj bag i bilen. Jeg kan ikke bare tage toget, og hvis jeg ikke får benzin, kan jeg ikke arbejde. Jeg kan i øvrigt heller ikke få hentet mine børn,« siger Sager Shah, som B.T taler med i en benzinkø i Bow i det østlige London.

»Det er så idiotisk, det her. Og det er ikke, fordi man ikke kunne forudsige, at det ville ske. Det, vi ser her, er en direkte følge af brexit, fordi vi nu mangler arbejdskraft,« siger Sagar Shah.

B.T.s internationale korrespondent, jakob Illeborg, dækker benzinkrisen fra London Vis mere B.T.s internationale korrespondent, jakob Illeborg, dækker benzinkrisen fra London

Krisen skyldes ikke mangel på benzin, men mangel på chauffører til at køre benzinen til benzintankene. Boris Johnsons regering slås lige nu med transportbranchen om, hvem der har hovedansvaret for miseren.

Men følgerne er allerede mærkbare. Rundt om i England rapporteres der om lukninger af skoler og institutioner, og flere hospitaler har måttet aflyse vigtige operationer.

B.T. besøgte i dag syv vilkårlige benzinstationer i det østlige London. Fem var lukket, en havde kun diesel, og en var åben med lange køer.

Premierminister Boris Johnson indrømmede onsdag, at benzinkrisen vil kunne mærkes rundt om i samfundet i måneder frem. Regeringen har nu valgt at sætte hæren ind for at få afhjulpet krisen.

Fem ud af syv tanke B.T. besøgte i det østlige London onsdag var lukket Foto: PAUL ELLIS Vis mere Fem ud af syv tanke B.T. besøgte i det østlige London onsdag var lukket Foto: PAUL ELLIS

150 militære lastvognschauffører skal hjælpe med at få kørt benzin til de berørte områder. Johnson-regeringen har lovet at udstede 5.000 midlertidige visum til lastvognschauffører fra kontinentet, men en talsmand for de europæiske lastvognschauffører mente ikke, at hans medlemmer ville benytte sig af tilbuddet.

Oppositionsleder Keir Starmer fra Labour kaldte onsdag Boris Johnsons håndtering af krisen for skandaløs ringe og beskyldte regeringens tiltag for kun at være at være halvbagte.

Mens B.T.s udsendte stod ved en benzinstation i Bow med en stor kø, løb en af bilerne i køen tør for benzin, og B.T. måtte give håndværkeren i bilen en hånd, så den kunne blive skubbet ind på stationen.

»Det er jo præcis det her, der er problemet. Jeg har ikke kunnet komme til at fylde op og har trukket den, så længe jeg kunne. Jeg var bare heldig, at jeg gik i stå lige foran benzintanken,« sagde Robert Jones fra Stratford til B.T.

De fleste briter, B.T. har talt med, giver brexit skylden for den nuværende krise, fordi mange udenlandske chauffører er rejst hjem. På Labours landsmøde lovede partiet onsdag, at hvis de får magten, så vil man indlede nye brexitforhandlinger med EU.

Den magtovertagelse har dog lige nu lange udsigter, og selvom myndighederne siger, at de ser tegn på bedring i den igangværende benzinkrise, så har en normal hverdag for de berørte tilsyneladende også lange udsigter.

Biler holdt onsdag i kø ved de få åbne benzintanke i det østlige London. Fem ud af syv tanke B.T. besøgte var lukket Vis mere Biler holdt onsdag i kø ved de få åbne benzintanke i det østlige London. Fem ud af syv tanke B.T. besøgte var lukket

Allerede nu snakkes der om, at ringene i vandet fra de manglende leverancer og det fortsatte akutte problem med manglende chauffører vil påvirke den højhellige britiske jul.

Skulle det ske, kan det få alvorlige følger for Boris Johnson. Han har indtil nu kunnet parere beskyldninger om konsekvenser af brexit af sig. Men benzinkrisen kan komme til at svie politisk, fordi den viser en regering, der tilsyneladende er uforberedt på problemstillinger, som eksperter har advaret om i årevis.

»Det her bliver ikke den sidste krise, der handler om mangel på arbejdskraft. Vi ligger, som vi har redt, og det bliver noget rod,« siger håndværkeren Sager Shah til B.T.