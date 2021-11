Det er enhver forælders værste mareridt. At blive overbragt nyheden om, at ens barn er afgået ved døden.

Det var den triste virkelighed, Nevres Kemal vågnede op til i juli 2020, da hendes 24-årige datter, Azra, var død af sine kvæstelser efter et fald fra en bro.

Da betjente et år efter igen bankede på døren, kunne hun ikke forestille sig, at det kunne blive værre.

Men det kunne det.

Betjentene kunne nemlig meddele hende, at hendes datters lig – op til flere gange – var blevet misbrugt i lighuset på Tunbridge Wells Hospital.

Azra Kemal var altså en af 67-årige David Fullers mange ofre.

Det første overgreb skete blot få timer før Azras mor, Nevres Kemal, tog sin sidste afsked med sin datter.

»Jeg tilbragte to timer i lighuset med at sove med hende. Det gav mig en form for trøst. Jeg vidste ikke, min datter var blevet krænket tidligere den dag,« fortæller Nevres Kemal til Sky News og fortsætter:

David Fuller fotograferet efter sin anholdelse. Foto: - Vis mere David Fuller fotograferet efter sin anholdelse. Foto: -

»Så inden, jeg stryger min datters hår, kysser, nusser hende og siger mit sidste farvel, havde en mand rørt ved hende.«

Første gang, David Fullen forgreb sig på Azra Kemal lig, varede det i 16 minutter.

Dagen efter, Nevre Kemal havde taget sin afsked, besøgte David Fuller igen lighuset. Denne gang i 23 minutter. To dage senere var krænkeren på spil igen. 35 minutter tog det.

Selvom de fleste har en tendens til at tænke, at overfald som disse foregår i nattens mulm og mørke, var det ikke tilfældet – den første gang var klokken 16.50, den anden 21.20 og tredje gang var klokken 18.15.

»Det var selvsikkert af ham at bruge så meget tid med Azra,« fortæller Nevre. »Sen eftermiddag og tidlig aften – han var meget modig.«

David Fuller havde som hospitalets elektriker sit eget adgangskort. Det var på den måde, han kunne komme ind i lighuset.

De faste medarbejdere arbejdede som regel fra 8-16, mens Fullers arbejdsdag spændte fra 11-19.

På den måde havde han flere timer, hvor der var fri mulighed for at være alene i lighuset.

David Fuller har – foruden at have dræbt to kvinder – erklæret sig skyldig i at have krænket 80 døde kroppe i sin tid som ansat på Tunbridge Wells Hospital, hvoraf mange af overgrebene er blevet filmet.

Efterforskere mener dog, at der kan have været hundredvis flere ofre i de tre årtier, han arbejdede på hospitalet.

Ofrenes alder strækker sig fra en niårig pige til en 100-årig kvinde.

Den 67-årige elektriker har endnu ikke fået sin dom.