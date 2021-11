»Jeg vågner, idet bussen rammer ind i noget. Og så kommer braget.«

Natten til lørdag overlevede 29-årige Andreas Johansen en voldsom ulykke i en minibus på vej til lufthavnen i Antalya i Tyrkiet.

Flere danskere kom til skade, og sammenstødet, der sprættede bussen op i den ene side, kostede en svensk mand livet. De efterfølgende timer var præget af først panik og derefter choktilstand for Andreas Johansen, som sammen med sin kæreste rejste med selskabet Detur.

B.T. har talt med flere af de danskere, der var involveret i ulykken, og to par retter nu en hård kritik af rejseselskabet for manglende hjælp.

»Vi havde behov for hjælp fra Detur. Men det fik vi ikke,« siger Andreas Johansen.

Parrene valgte lørdag morgen efter ulykken at rejse hjem til Danmark og ikke blive i Tyrkiet, da deres skader ikke krævede indlæggelse.

Deres oplevelser adskiller sig dog markant fra de udmeldinger, som rejseselskabet løbende har givet.

Lørdag eftermiddag meddelte Detur, at »...vi har alle tilgængelige ressourcer aktiveret for at hjælpe de involveret«.

Annika Fredenslund er forarget over, at hun intet har hørt fra rejseselskabet Detur efter at have været involveret i en voldsom ulykke i Tyrkiet. Foto: Foto: Privatfoto Vis mere Annika Fredenslund er forarget over, at hun intet har hørt fra rejseselskabet Detur efter at have været involveret i en voldsom ulykke i Tyrkiet. Foto: Foto: Privatfoto

Det billede genkender Andreas Johansen ikke. Da de få timer efter den traumatiske oplevelse landede i lufthavnen, håbede han, at rejseselskabet ville modtage dem og tilbyde enten hjælp eller rådgivning. De var i choktilstand og havde behov for hjælp.

»Der var ingenting. Vi var pressede og forslåede, men ingen tog imod os,« siger Andreas Johansen.

De to par havde kortvarigt kontakt med en tyrkisk medarbejder tilknyttet Detur i lufthavnen, men 23-årige Annika Fredenslund fortæller, at de i halvandet døgn efter ikke hørte fra rejseselskabet eller blev tilbudt krisehjælp.

»Jeg er forarget over, at vi intet hørte fra Detur. Det mindste, de kunne gøre, er at tilbyde krisehjælp,« siger hun til B.T.

Andreas Johansen kontaktede selv Detur i løbet af lørdagen, hvor en medarbejder angivelig ikke vidste, hvad der var op og ned i sagen.

Først efter B.T. konfronterede rejseselskabet med kritikken, blev begge par ringet op af rejseselskabet søndag aften.

Parrene fortæller, at ulykken var voldsom. Der var skrig, panik og en død passager blandt dem, som lå i en åben ligpose på gaden.

Med andre ord havde de akut brug for hjælp til at håndtere den traumatiske oplevelse allerede tidligt lørdag, hvor de landede i Danmark.

»Jeg har rystet hele dagen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere eller forholde mig til det,« siger Annika Fredenslund.

Alvorlig busulykke i Tyrkiet natten til lørdag: 11 danskere involveret – flere bragt til hospitalet. Foto: IHA agency via AP Vis mere Alvorlig busulykke i Tyrkiet natten til lørdag: 11 danskere involveret – flere bragt til hospitalet. Foto: IHA agency via AP

Andreas Johansen er også skuffet over rejseselskabet.

»Vi troede, at de havde en kriseplan for det her. De havde masser af timer til at reagere,« siger Andreas Johansen.

Søndag afviser Detur over for B.T., at de to danske par ikke er blevet kontaktet.

Selskabet beklager, hvis parrene føler sig forsømt, og forklarer, at deres medarbejder på ulykkesstedet »insisterede på, at Andreas Johansen og Annika Fredenslund samt deres kærester ikke skulle flyve hjem, men blive i Tyrkiet på et hotel og komme sig over chokket«.

Det har B.T. foreholdt de to danske par, som samstemmende afviser, at tilbud om hotel og hjælp på nogen måde var på tale.

Annika Fredenslund blev kun anbefalet at vaske blodet af sit ansigt, så lufthavnspersonalet ikke skulle undre sig.

Derudover påpeger Detur, at det har været en krisesituation, hvor de har prioriteret at handle hurtigt med de tilskadekomne i Tyrkiet.

De vil desuden »fortsætte med at følge op på dem (de hjemvendte danskere, red.) og bistå dem i deres helingsproces«.