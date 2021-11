Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Inger Støjberg og Rasmus Paludan skal skubbes helt ud i kulden.

I hvert fald hvis det står til partiet 'Danmark for Alle,' der gæstede B.T. Live i skikkelse af partileder Petar Socevic.

»Det er slut med nedgørelsen af minoritetsborgere i vores land. Nye Borgerlige, DF og Paludan skal sættes totalt uden for indflydelse, og vi vil aldrig acceptere en regering, der har overtaget deres forfærdelige menneskesyn,« skriver partiet på deres hjemmeside.

Det første i rækken er 'Danmark for Alle,' der stiller op til Borgerrepræsentationen i København, som vil kæmpe for at holde højrefløjen helt uden for indflydelse.

Du siger, at I gerne vil tale jer tættere på hinanden i den politiske debat, og du siger, at I står vagt om demokratiet. At udelukke bestemte partier er vel netop at dele folk op og i virkeligheden ikke særlig demokratisk?

»Hvis vi kigger mod Sverige, vil ingen partier samarbejde med Sverigedemokraterna, selvom de har fået et vist antal mandater (17 procent af stemmerne, red.). I ‘Danmark for Alle’ synes vi, at det er megasejt, at partierne i det svenske parlament siger, at de ikke for enhver pris vil samarbejde med partier, som er så ekstreme, og som fører hetz imod vores medmennesker.«

I kunne jo sagtens have alle disse holdninger til et mangfoldigt Danmark uden at begynde at udelukke partier. Hvorfor er det ikke substansen, I kører på?

»En af de vigtigste årsager til, at vi bevæger os i en retning af et samfund uden sammenhængskraft imellem borgerne i vort land er, at der er flere og flere, der påtager sig den retorik, som fører til en politik, der på et eller andet tidspunkt fratager rettigheder fra minoriteter.«

Men skaber du ikke også selv splittelse i vores samfund ved at begynde at udelukke bestemte partier og politikere?

»50 procent med udenlandske rødder svarer, at de har oplevet diskrimination på et eller andet tidspunkt inden for det seneste år. Det har noget at gøre med den retorik, vi hører fra vores politikere. Hvis man hører folkevalgte benytte en retorik, som er så fjern fra det at have lige rettigheder for alle mennesker, så manifesterer det sig i vores dagligdag.«