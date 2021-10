Kongsberg er efterladt i en tilstand af chok og forfærdelse, efter at en dansk statsborger onsdag aften dræbte fem tilfældige og sårede yderligere to med bue og pil på åben gade.

Især én ting vækker dyb undren dagen derpå.

De første desperate alarmopkald fra øjenvidner til angrebet kom klokken 18.13.

Men der gik yderligere 34 minutter, før den 37-årige danske statsborger – som nu er sigtet for fem drab – blev anholdt af politiet.

»Det er grusomt. Han har bare gået rundt og dræbt tilfældige. Her i vores gader. Politiet havde ham, men så mistede de ham. Det er skræmmende at tænke på, at han ikke blev pågrebet før klokken 18.47,« siger Gudoon Hersi, som sammen med en veninde blev mødt af en politiafspærring, da de var på vej gennem Kongsberg tidlig onsdag aften, til Aftenposten.

Det fik straks en uhyggelig tanke til at melde sig.

»Vi og andre gik jo rundt her, mens han var på fri fod. Det er skrækkeligt at tænke på,« siger Gudoon Hersi.

Aftenposten har talt med flere andre borgere i den normalt så rolige norske by vest for Oslo. Og de deler Gudoon Hersis undren.

Politistationen i Kongsberg ligger blot 1,1 kilometer fra Myntgata, hvorfra de første skrækslagne borgere ringede 112 og fortalte, at en mand skød efter tilfældige mennesker med bue og pil.

Ifølge borgerne tager det normalt kun politiet få minutter at være fremme.

Men der skulle gå 34 minutter, før den formodede gerningsmand var anholdt.

34 minutter med dødsskrig og scener så uhyggelige, at øjenvidner har fortalt, de aldrig vil glemme dem.

Præcis hvornår politiet var fremme på gerningsstedet, og hvorfor det tog mere end en halv time at pågribe den 37-årige danske statsborger, er endnu uvist.

Det står dog klart, at gerningsmanden har bevæget sig hurtigt og angreb helt tilfældige mennesker flere steder i byen. Blandt andet i et Coop Extra-supermarked og på flere gader nær Kongsbergs centrum.

Det bevidner blodsporene og fundene af ofre for mandens dræbende pile på de forskellige gerningssteder om på uhyggelig vis.

Den 37-årige dansk statsborger blev onsdag aften klokken 18.47 anholdt og sigtet i sagen. Han er sigtet for at have begået de fem drab, fortæller mandens forsvarsadvokat, Fredrik Neumann, torsdag morgen til Ritzau.

»Han samarbejder med politiet og forklarer sig i detaljer om hændelsen og det, han er sigtet for,« siger han.

Advokaten vil ikke oplyse, hvordan den danske statsborger, der er opvokset i Norge, men har en dansk mor, forholder sig til sigtelsen.

