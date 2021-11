Alt ændrede sig øjeblikkeligt, da Anna Birch Jakobsen lørdag morgen modtog mailen.

»Det var usikkerheden, der fyldte mest, og jeg følte mig meget alene. Men jeg prøvede også at sige til mig selv, at jeg stod lige midt i det hele, mens det skete. Og at jeg skulle prøve at slå koldt vand i blodet,« lyder det.

Siden i sommer har hun været udvekslingsstudent på University of Cape Town, og hun befinder sig dermed i Sydafrika, der i disse dage tilsyneladende er epicenter for den nye coronamutation omikron, der har resulteret i skærpede restriktioner over hele verden.

Anna Birch Jakobsen skulle i dag, mandag, være fløjet hjem til Danmark med Qatar Airways, men den afgang blev altså lørdag aflyst, da flyselskabet besluttede sig for at suspendere alle rejser fra Sydafrika på grund af den nye variant af coronavirussen. Her landede hun tilfældigvis samtidig i Cape Town fra en udflugt til Johannesburg.

Skærpede restriktioner for rejsende fra Sydafrika På grund af omikron/B.1.1.529 indførte Danmark gældende fra lørdag skærpede indrejserestriktioner for Sydafrika – og for seks andre lande i det sydlige Afrika: Lesotho, Eswantini, Mozambique, Zimbabwe, Botswana og Namibia. Det betyder, at passagerer skal kunne fremvise en negativ coronatest for at kunne sætte sig om bord på et fly mod Danmark. Ved ankomst til Danmark skal man igen testes inden for 24 timer og gå i isolation i ti dage. En negativ test på fjerde eller sjettedagen kan dog betyde, at man kan forlade isolationen. Mandag har Danmark så indført lignende skærpede restriktioner over for yderligere tre afrikanske lande: Angola, Malawi og Zambia.

»Jeg landede lige midt i panik og kaos i lufthavnen, hvor folk forsøgte at komme hjem,« fortæller hun.

Det er dog kun i lufthavnen, at hun indtil videre har oplevet forandrede tilstande i Sydafrika, efter at de alarmerende meldinger spredte sig fredag.

Det fortæller også Maja Grønholdt, der ligeledes opholder sig i Sydafrika sammen med kæresten, Stefan Landgreve. B.T har tidligere skrevet om parret, der som såkaldte digitale nomader rejser verden rundt med deres bærbare computere og praktiserer deres arbejdsliv, hvor de nu befinder sig. Og det er i øjeblikket i Muizenberg ved Cape Town.

»Det eneste sted, der er kaos, er ude i lufthavnen, fordi Europa har trykket på panikknappen. I går så jeg en russisk pige, der havde booket en billet hos KLM, men flyselskabet tager kun EU-borgere med ud nu, så hun stod og græd ved skranken,« siger Maja Grønholdt:

Maja Grønholdt og kæresten, Stefan Landgreve, skal efter planen rejse hjem tirsdag.

»Men ellers går hverdagen videre, restauranterne er fyldte, og det ser ikke ud til at påvirke dem det store. I hvert fald ikke som det ser ud lige nu.«

Hun og Stefan Landgreve er af familiære omstændigheder tvunget til at tage hjem til Danmark så hurtigt som muligt. De skulle oprindelig have været af sted 13. december, men i løbet af weekenden lykkedes det efter utallige timer i lufthavnen og foran computerne at booke en afgang allerede i morgen, tirsdag.

Bevæbnet med en frisk negativ test, som er adgangskravet, er de mere eller mindre klar til at hoppe om bord på et af de få fly, der flyver ud af landet. Vel vidende at en hel verden på det nærmeste kigger med for at se, om der er smittede om bord.

»Vi tager det rimeligt roligt, for det er forholdene, der tvinger os hjem – og at EU har ændret reglerne med så kort varsel. Vi kan ikke gøre så meget andet end at gå direkte i isolation, når vi kommer hjem,« siger Stefan Landgreve.

Anna Birch Jakobsen skal tilbage til Danmark om en uges tid. Foto: Anna Birch Jakobsen

Ifølge Maja Grønholdt kan de heller ikke gøre andet end at stole på, at der ikke er smitte om bord. Hverken hos dem selv eller andre passagerer.

»Alle er jo testet, selv om der jo kan være nogle få tilfælde, hvor det ikke bliver opfanget. Og smitten er desuden allerede i Europa, så vi gør måske i virkeligheden ikke den store forskel. Hvis ikke den var i Europa nu, havde vi nok tænkt, at vi hellere måtte blive hernede,« siger hun.

Anna Birch Jakobsen har det på samme måde.

»Jeg forstår virkelig godt, at folk er bekymrede. Men jeg tager alle de forbehold, jeg kan, og jeg er også vaccineret og bærer maske overalt. Og jeg vil gøre mit til, at jeg ikke har virus med hjem, og under alle omstændigheder bliver jeg jo testet og skal i isolation, så snart jeg ankommer til Danmark,« siger udvekslingsstudenten, der har været heldig at kunne bo i et ledigt værelse hos en kammerat til det forlængede ophold i Sydafrika.

Hun har også fundet en vej hjem, men dog først om en uge, hvor hun næste mandag – som det ser ud lige nu – flyver hjem til Danmark.

»Personligt er jeg ikke så bange for at blive smittet, jeg har mere en frygt for at blive fanget hernede. Nu har jeg billetten til 6. december, selv om jeg stadig ikke helt stoler på, at jeg kommer med, for alt ændrer sig hele tiden. Men jeg har en måned at løbe på, inden mit næste semester begynder, så hvis jeg bare finder ud af det inden da, er det fint nok for mig.«