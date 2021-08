»Det er fuldkommen forræderi.«

Den afghanske tolk Ali sidder tilbage med følelse af vrede – og med en følelse af at være blevet efterladt, da New Zealand har valgt at indstille sine evakueringsfly fra Kabul. Før han nåede at komme ombord.

Han var ellers blevet godkendt til at blive evakueret til Stillehavs-landet, som han har hjulpet og arbejdet for, men nu ser hans chancer for at komme ud af Afghanistan små ud.

Det fortæller Ali – der ikke er hans fulde navn – til The Guardian.

En soldat står ved stedet, hvor terrorangrebene fandt sted torsdag. Foto: WAKIL KOHSAR

»Det er chokerende nyt. Jeg kan ikke tro det. Nej. Jeg kan ikke tro det. Hvad kommer der til at ske med os?« siger han med henvisning til de 37 andre tolke, der har hjulpet New Zealand, og som endnu også mangler at komme ud af landet.

»Min budskab er, at man ikke skal efterlade os. Det er fuldkommen forræderi. Regeringen kunne forsøge at finde en anden vej,« siger han.

Han var blevet godkendt til at komme til New Zealand og få et genbeboelses-visum der, da man mener, han kan være udsat for fare fra Taliban, idet han har hjulpet koalitionsstyrkerne.

Men fredag morgen – i kølvandet på to blodige bombeangreb på lufthavnen i Kabul, hvor mindst 85 menes at være blevet dræbt – valgte New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at indstille alle landets evakueringsfly til og fra Kabul af frygt for yderligere terrorangreb.

Folk uden for et hospital i Kabul efter terrorangrebene ved lufthavnen. Foto: WAKIL KOHSAR

På et pressemøde fortalte hun, at hun ikke vidste, hvor mange folk med visum-godkendelse eller godkendelse til at rejse til New Zealand, der endnu var i Afghanistan:

»Men jeg kan sige, at vi med fuldkommen sikkerhed ved, at vi ikke fik alle ud,« sagde hun.

Hun understregede dog, at det ikke betyder, at man helt har opgivet at få dem evakueret til New Zealand, men evakueringen kommer i fremtiden til at foregå på en anden måde.

Til CNN fortæller Kenneth McKenzie, der er chef for US Central Command, at man fortsat vil hjælpe med at få folk ind i lufthavnen, selvom 'truslen fra Islamisk Stat er ekstremt virkelig':

»Vi fortsætter processen og får folk ud. Planen er designet til at kunne fungere under stress og under angreb,« forklarer han.

En afdeling under Islamisk Stat, Islamisk Stat i Khorasan, har taget skylden for torsdagens terrorangreb ved lufthavnen.