Ingen ved, hvor mange penge der ligger i verdens skattely. Men det er uhyggeligt mange. International skatteekspert kalder oplysningerne for »en rystende afsløring af de enorme mængder penge, der skubbes rundt i mørket i verdens skattely«.

En ordentlig stak lækkede dokumenter viser med al tydelighed, at der er én virkelighed for almindelige mennesker og en helt anden for de rige og magtfulde. De 11 millioner dokumenter om skattely og skatteunddragelse kaldes for The Pandora Papers og er verdens største læk til dato.

Mindst 130 milliardærer er af Pandora Papers blevet afsløret i at benytte skattely for at optimere deres investeringer og formuer – og på denne måde at undgå at betale skat.

Mindst lige så bemærkelsesværdigt har granskningen af millioner af finansielle dokumenter afsløret, at hele 35 nuværende eller tidligere statsledere og mindst 330 højtstående politikere fra 93 lande har benyttet sig af skattely. Mange, ovenikøbet mens de på samme tid over for deres egen befolkning har prædiket behov for at komme skattely til livs.

Tidligere premierminister Tony Blair beskyldes for at have benyttet skattely. Han har ellers været fortaler for at afskaffe dem. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Tidligere premierminister Tony Blair beskyldes for at have benyttet skattely. Han har ellers været fortaler for at afskaffe dem. Foto: TOLGA AKMEN

Blandt statslederne er Storbritanniens tidligere premierminister, Tony Blair, der sammen med sin kone, Cherie Blair, i 2017 købte et kontor i det centrale London for 6,5 millioner pund (cirka 55 millioner kroner). Handlen blev til gennem et køb af et firma registreret i De Britiske Jomfruøer og sparede Blair-familien små tre millioner kroner i skat.

Cherie Blair har mandag forsvaret købet. Kontorbygningen i London huser nu hendes advokatvirksomhed. Hun afviser, at Tony Blair kendte til handlen. Den tidligere premierminister, der i dag er mangemillionær, er kommet i stiv modvind på de sociale medier. Flere har citeret Blairs første tale som Labour-leder i 1994.

»Alt for mange betaler ikke skat, mens de ældre lider økonomisk. Som premierminister vil jeg skabe et fair skattesystem,« sagde Tony Blair dengang.

Premierminister Boris Johnsons konservative parti har efter sigende modtaget 500.000 pund fra en politisk donor, der er nævnt i lækket. Foto: NEIL HALL Vis mere Premierminister Boris Johnsons konservative parti har efter sigende modtaget 500.000 pund fra en politisk donor, der er nævnt i lækket. Foto: NEIL HALL

Også Boris Johnsons konservative parti er kommet i modvind. Mohammed Amersi, en magtfuld politisk konservativ donor, der har givet mindst 500.000 pund til partiet, er nævnt i lækket. Pengene kræves nu betalt tilbage af den politiske opposition.

Der er skarpe reaktioner fra ngo'er og politiske kommentatorer.

»Regeringer rundt om i verden har lovet at sætte en stopper for disse skattely. Det er her, at pengene til de manglende hospitaler, lærere og brandmænd befinder sig. Næste gang, en toppolitiker eller erhvervsleder påstår, at der ikke er penge til klimakamp, innovation, bedre job eller udviklingsbistand, så ved de, hvor de kan finde dem,« siger Oxfams skattepolitiske chef, Susana Ruiz, til Washington Post.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, beskyldes for at indirekte at have brugt skattely til at give penge til sin elskerinde. Foto: EVGENY PAULIN Vis mere Ruslands præsident, Vladimir Putin, beskyldes for at indirekte at have brugt skattely til at give penge til sin elskerinde. Foto: EVGENY PAULIN

Individer tæt på præsident Vladimir Putin skulle ifølge lækket have brugt skattely til at kanalisere en formue til en russisk kvinde, som rygter vil vide er Putins elskerinde. Kreml benægter dette.

Det første offer for Pandora-lækket kan allerede være på vej.

Tjekkiets siddende præsident, Andrej Babis, har ifølge lækket brugt skyggeselskaber til at købe sit 15 millioner dollar dyre chateau i Sydfrankrig. Afsløringen kommer kun en uge før det tjekkiske valg og forventes at kunne få alvorlige politiske følger for Andrej Babis.

Elton John er en af flere popstjerner, der ifølge lækket har brugt skattely. Foto: MARK RALSTON Vis mere Elton John er en af flere popstjerner, der ifølge lækket har brugt skattely. Foto: MARK RALSTON

Selv benægter han at have gjort noget forkert, men de tjekkiske myndigheder bekendtgjorde mandag, at man igangsætter en undersøgelse af de nævnte tjekker i lækket inklusive præsident Andrej Babis.

Syv andre lande, Pakistan, Mexico, Spanien, Brasilien, Sri Lanka, Australien og Panama, har også igangsat undersøgelser af statsborgere berørt af Pandora Papers.

Det er uvist, præcis hvor mange penge der ligger gemt i verdens skattely, men indholdet af Pandora-lækket fylder lige så meget som en million bibler, og mindst 600 journalister fra hele verden har gransket dem.

Popstjerne Shakira er også næcnt i Pandora-lækket, der er det største af sin art til dato. Foto: KEVIN WINTER Vis mere Popstjerne Shakira er også næcnt i Pandora-lækket, der er det største af sin art til dato. Foto: KEVIN WINTER

Skatteunddragelse i skattely er ikke nødvendigvis ulovligt – selv om nogle af afsløringerne utvivlsomt er det. Mange analytikere anser dog skattely-aktiviteterne som undergravende for verdensøkonomien.

»Selvom ingen præcis ved, hvor mange penge der ligger gemt i skattely, så anslår The Transnational Institute i Holland, at skattely udgør verdensøkonomiens rygrad,« skriver Adam Ramsey i Open Democracy.

Også popstjernerne Shakira og Elton John er nævnt i Pandora-lækket, og det er Beatles-trommeslageren Ring Starr også.