Nok er nok.

To partier på Københavns Rådhus foreslår nu, at det milliarddyre byggeri af Lynetteholmen sættes på pause.

Helt konkret er der tale om det næststørste parti i Københavns Kommune, Enhedslisten, og Alternativet, der på et møde i Borgerrepræsentationen på torsdag vil stille forslag om at udsætte byggeriet af projektet.

»Vi mener, at der skal laves en tænkepause. Vi skal trække i nødbremsen,« siger Line Barfod, der er spidskandidat for Enhedslisten i København.

Line Barfod er Enhedslistens spidkandidat i København ved det kommende kommunalvalg. Foto: Linda Kastrup. Foto: Linda Kastrup Vis mere Line Barfod er Enhedslistens spidkandidat i København ved det kommende kommunalvalg. Foto: Linda Kastrup. Foto: Linda Kastrup

Der har været stor fokus på konsekvenserne af Lynetteholmen.

B.T. har blandt andet beskrevet de voldsomme støjgener, som projektet vil give københavnerne.

Senest har B.T. dokumenteret, at der er enorm usikkerhed om, hvorvidt skatteyderne ender med en kæmpe regning for byggeprojektet.

En i længere tid hemmeligstemplet rapport viser nemlig, at de forventede indtægter for byggeriet vil svinge mellem 8,6 og 39,8 milliarder kroner.

Det er indtægter, der skal dække udgifter til en ny metrolinje og en ny vej, der skal forbinde den kunstige ø med resten af byen.

Meldingen var ellers en helt anden, da projektet blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

Da sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen og Københavns Kommunes overborgmester, Frank Jensen, nemlig, at indtægter og udgifter ved Lynetteholmen ville gå lige op.

Milliardprojektet ville ikke komme til at koste skatteborgerne noget, lød det.

Men den forsikring er ikke noget værd, mener Line Barfod.

»Der er usikkerhed på alle parametre, og det gør det så absurd, at vi er nødt til at få projektet ordentligt belyst,« siger hun og tilføjer:

»Det er et kæmpe projekt, som kommer til at binde Københavns udvikling de næste 50 år. Alle de mange penge, der skal investeres i det, gør jo, at der ikke bliver mange penge at investere andre steder.«

Selv med et flertal i Københavns Kommune er det dog ikke nogen let sag lige at udsætte byggeriet.

I juni stemte et bredt flertal i Folketinget nemlig ja til Lynetteholmen.

Så selve projektet kan de kommunale politikere ikke stoppe.

Til gengæld vil Enhedslisten og Alternativet foreslå, at de endelige kontrakter med byggefirmaer sættes i bero, indtil der som minimum er lavet en strategisk miljøvurdering af Lynetteholmen.

»Der skal laves nødvendige undersøgelser af projektet, og så skal der være mulighed for, at borgerne kan sætte sig ind i det. Vi vil gerne have, at der er muligheder for at komme med alternativer til Lynetteholmen,« siger Line Barfod og fortsætter:

»Det hele er gået meget hurtigt, og vi vil gerne tage det ét skridt ad gangen.«

Har du undersøgt, om der er mulighed for at danne flertal med de andre partier?

»Vi har ikke fået nogen meldinger fra andre partier, om de er villige til at sige ja til en tænkepause,« siger hun.

B.T. har spurgt overborgmester Lars Weiss (S), hvad han siger til at sætte Lynetteholmen på pause.

Lars Weiss (S) er overborgmester i København. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Weiss (S) er overborgmester i København. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

Han svarer på mail, at Lynetteholmen er en forudsætning for Københavns udvikling, og han vil ikke forsinke byggeriet.

»Her får vi en bæredygtig bydel med plads til 35.000 indbyggere, en fjerdedel almene boliger, ny metro og et fantastisk kystlandskab ud mod Øresund, og som ovenikøbet beskytter København mod stormflod fra nord,« skriver han og tilføjer:

»Det synes jeg, vi skal hen over stepperne med, og det vil vi i Socialdemokratiet ikke være med til at forsinke uden grund.«

Så umiddelbart ser det svært ud at skaffe flertal for at sætte Lynetteholmen på pause. Men vi bliver klogere efter mødet torsdag på Københavns Rådhus.