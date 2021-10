»Shit, hvad er det her? Jeg troede ikke, at det kunne være kræft.«

Sådan siger 45-årige Charles Listam fra Sverige, der i sommer opdagede en knude i sit højre bryst.

Knude var hård og på størrelse med en ært.

Han blev efterfølgende sendt på sygehuset og fik foretaget en mammografi, som kunne bekræfte, at der var tale om kræft.

Det skriver Aftonbladet.

Brystkræft er en noget mere sjælden diagnose blandt mænd. Ifølge Kræftens Bekæmpelse får cirka 4.700 danske kvinder hvert år diagnosen brystkræft, mens det blot er 40 mænd, der får samme diagnose.

Charles Listam var ikke klar over, at også mænd kan få brystkræft. Han var derfor noget rystet, da han fik beskeden fra lægen.

»Jeg begyndte straks at tænke: Er det hele slut nu? Skal mine børn vokse op uden en far?«, siger han.

Allerede tidligt i forløbet besluttede han sig for ikke at google brystkræft. Og det var måske en meget god idé. For mens man som kvinde har 87 procent chance for at være i live efter fem år, må mænd nøjes med en overlevelseschance på mellem 25 og 75 procent 10 år efter diagnosen.

»Det ville bare gøre det hele værre. Det er lægernes job at hjælpe mig, ikke et forum på nettet,« siger Charles Listam.

23. juli blev Charles opereret. Alt kræften blev fjernet. Efterfølgende har han modtaget kemoterapi og en hormonbehandling, som han skal følge de næste fem år.

»Det var en virkelig skøn fornemmelse,« siger han om den glædelige nyhed.