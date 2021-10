Om du bor sammen med en partner, hvor mange penge du tjener og din uddannelse kan spille en stor rolle, hvis du har brystkræft.

Det viser et nyt forskningsstudie fra Aarhus Universitet.

Studiet viser, at kvinder, der er i et forhold, har mindre risiko for at dø af brystkræft, men også for at kræftformen vender tilbage i det hele taget. Tallet er næsten halveret, end hvis man får brystkræft som single.

Kvinder, der har lav uddannelse, lav indkomst og ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet har også større risiko for at dø af brystkræft, men har en lille til ingen risiko for at brystkræften vender tilbage.

Og resultaterne er opsigtsvækkende, lyder det fra Cathrine Fonnesbech Hjorth fra Aarhus Universitet, der har arbejdet på forskningsstudiet.

»I vores sundhedsvæsen er der lige adgang for alle. Men vi ved, at der er en social ulighed i dødelighed, og hvordan vi bruger sundhedsvæsnet. Det er ærgerligt at se, at studiet bekræfter noget, at det også gør sig gældende blandt kvinder med brystkræft,« siger hun til B.T.

Hvilke grunde der ligger bag, kommer studiet ikke frem til.

»Vi kan i vores studie ikke påvise nogen årsagssammenhæng. Derfor kan vi ikke sige noget om, hvorfor det ser sådan ud,« siger Cathrine Fonnesbech Hjorth.

Karsten Juhl Jørgensen finder også undersøgelsen interessant. Han er overlæge ved Center for Evidensbaseret Medicin Odense og på Cochrane Centeret ved Syddansk Universitet, men ikke tilknyttet forskningsprojektet.

Over for JydskeVestkysten understreger han dog, at det ikke er ens forholdsstatus i sig selv, der er afgørende.

»Det er ikke sådan, at det, at man lever alene eller har en lavere uddannelse i sig selv, der betyder, at man har en højere risiko for at dø af kræft.«

Det handler i højere grad om, hvorvidt der er nogen i ens omgangskreds, der skubber en afsted til diverse undersøgelser, så man kan få hjælp til ens kræftsygdom.

Derfor skal kvinder, der ikke er i forhold, ikke stresse over at bo og leve alene.

»Det er vigtigt at sige, at det går godt for langt størstedelen af kvinderne. De ugifte kvinder klarer sig også godt,« siger Cathrine Fonnesbech Hjorth fra Aarhus Universitet.

»Men uligheden er et opmærksomhedspunkt,« afslutter forskeren.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 2.616 kvinder i alderen 18-55 år, som har fået diagnosen ikke-metastatisk brystkræft, hvor der ikke er spredning af kræftsygdommen, og som har fået tilbudt kemoterapi i Danmark fra 2007-2011.

Der er i forbindelse med undersøgelsen indhentet oplysninger om, om man er i et forhold, bor sammen med nogen, hvilken uddannelse man har, indkomst, og om man er tilknyttet arbejdsmarkedet.