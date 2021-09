»Som det ser ud i dag, kan du jo i princippet gå i solarium og medbringe en baby.«

Sådan siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelses afdeling for Forebyggelse og Oplysning.

Tirsdag skal han foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg for at bede de folkevalgte træde i karakter og stramme loven for solariebrug.

Der er nemlig fortsat alt for mange unge, der lader sig 'grille' under de kunstige stråler, viser en ny rapport, 'Danskernes solarievaner 2020' fra Kræftens Bekæmpelse.

Bruger du solarium?

Således har hver tiende af de 15-25-årige været i solarium inden for det seneste år.

»Alt for mange, og især børn og unge, går i solarium. Det er en af de væsentligste grunde til, at vi ser en alt for høj forekomst af kræft i huden – især blandt dem, som får modermærkekræft i en ung alder,« siger Peter Dalum.

Han mener, at Kræftens Bekæmpelse i de senere år har gjort alt, hvad der står i deres magt, for at oplyse om konsekvenserne ved at tage solarium.

Oplysningen har virket, så det i dag er omkring 11 procent af danskerne, der tager solarium, mod tidligere over 30 procent – i 2008.

Fem myter om solariesol 1) »Det er en god idé at forberede kroppen på sydens sol ved at gå i solarium inden« Falsk. Det anslås, at den farve, man får fra solariet, beskytter huden lige så meget, som hvis man brugte en solcreme med faktor 2. Det vil sige, at det er en meget begrænset beskyttelse. 2) »Solarium er mere sikkert end den naturlige sol« Falsk: Solarium er faktisk farligere end den naturlige sol. Uv-strålingen i et solarium er nemlig meget kraftigere. I den danske sommer kommer uv-indekset sjældent over 7, men i et solarium svarer strålingen til et uv-indeks på 12. 3) »Solariebrug er kun farligt, hvis du bliver solskoldet«

Falsk. Uv-strålingen fra solarier er så kraftig, at det er dokumenteret, at den ogsåer skadelig, selvom du ikke solskoldes. 4) »Man skal bruge solarium for at få nok D-vitamin« Falsk. Solarier udsender kunstigt fremstillet uv-stråling, der markant øger risikoen for udvikling af hud- og modermærkekræft. Solarium er aldrig en sund kilde til D-vitamin, for det skader huden mere, end det gavner. 5) »Solariebrug er ikke farligt, hvis man kun bruger det sjældent« Falsk. Selv hvis du bruger solarium sjældent, har du en øget risiko for at udvikle hud- og modermærkekræft.

Men siden 2013 er tallet stagneret, og derfor er der altså behov for et lovindgreb nu og her.

»Vi kan se fra andre lande, at det virker, når man indfører en aldersgrænse. Forbruget falder med cirka fem procentpoint,« siger Peter Dalum.

Og noget tyder da også på, at der i befolkningen er en generel opbakning til Kræftens Bekæmpelses ønske til fremtiden.

I 2007 var det blot 38 procent, der mente, at der var behov for en aldersgrænse, mens det i dag er det 68 procent, der bakker op, viser den nye rapport fra Kræftens Bekæmpelse.

Det er især en udfordring for unge mennesker at forholde sig til sundhedskonsekvenser, der ligger længere ud i fremtiden, det gælder også med rygning og alkohol. Derfor er der brug for at lovgive på området Peter Dalum, projektchef Kræftens Bekæmpelse

»Det er især en udfordring for unge mennesker at forholde sig til sundhedskonsekvenser, der ligger længere ud i fremtiden, det gælder også med rygning og alkohol. Derfor er der brug for at lovgive på området,« siger Peter Dalum og tilføjer:

»Der findes jo alternativer som for eksempel spraytan, som er uskadeligt, hvis man gerne vil have den brune kulør. Og det giver ikke kræft,« siger han.

Folketinget vedtog i 2014 en lov, som stiller krav til solarierne – blandt andet til, hvor stærkt lys der må være.

Solcentre skal efter loven også registrere sig hos Sikkerhedsstyrelsen. Men loven har altså ikke betydet, at færre siden dengang går i solarium.

Spraytan kan være et alternativ til solarium, foreslår Kræftens Bekæmpelse. Foto: Camilla Rønde Vis mere Spraytan kan være et alternativ til solarium, foreslår Kræftens Bekæmpelse. Foto: Camilla Rønde

»Man kunne have håbet på, at det havde betydet en markant ændring, men det er ikke sket. Derfor skal man indføre en aldersgrænse,« siger Peter Dalum.

Formand for Dansk Solarie Forening, Henrik Marx, synes ikke, det vil være nogen god idé med en aldersgrænse. Han betvivler desuden de data, som Kræftens Bekæmpelse fremlægger:

»Man får det til at lyde, som om rigtig mange børn benytter solarium i Danmark, og det er jo ikke korrekt. Jeg undrer mig over, at Kræftens Bekæmpelse forsøger at lave den form for statistiske kunstgreb. Stort set ingen under 18 benytter solarier,« siger Henrik Marx.

Han mener desuden, at det i praksis vil blive svært at indføre alderskrav, da det vil kræve, at folk så skal kunne identificere sig ved de selvbetjente solariesteder.

Man pålægger både befolkningen og de erhvervsdrivende at skulle skaffe udstyr, der kan identificere alderen. Det kan blive vanskeligt at lave en effektiv løsning på det Henrik Marx, formand for Dansk Solarie Forening

»Man pålægger både befolkningen og de erhvervsdrivende at skulle skaffe udstyr, der kan identificere alderen. Det kan blive vanskeligt at lave en effektiv løsning på det,« siger han.

Henrik Marx påpeger, at det er den naturlige sol og ikke solarier, der er problemet. Det er nemlig ofte her, de unge bliver forbrændt, mener han.

»Man glemmer ikke tiden, når man er i solarium, og det er ikke her, man bliver alvorligt forbrændt,« siger han.

Solariebrug og kræft I 2009 fastslog WHO, at uv-stråling fra solarier med sikkerhed er kræftfremkaldende. Sammenhængen mellem uv-stråling fra solarier og kræft i huden er enkel – jo flere gange man går i solariet, jo større er risikoen for at udvikle modermærkekræft.

Solariebrug er også skadeligt, selvom du kun bruger det sjældent.

Solarieforbrug øger risikoen for modermærkekræft med 20 pct., og går du i solarium, før du fylder 35 år, er risikoen øget med 60 pct.

3 ud af 4 tilfælde af modermærkekræft blandt solariebrugere under 30 år kan forklares med solariebrug.

Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt 15-34-årige.

Hvert år konstateres omkring 2.800 nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark, hvoraf cirka 175 tilfælde er blandt unge på 15-34 år.

Cirka 275 dør af modermærkekræft årligt. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Peter Dalum fastholder dog, at Kræftens Bekæmpelses tal holder vand. Ifølge ham dør cirka 275 årligt af modermærkekræft.

»Og en del af dem skyldes den uv-stråling, der kommer fra solarier. Det er der ikke nogen diskussion om. Man vurderer, at risikoen for at få modermærkekræft på grund af solariebrug stiger med cirka 60 procent, hvis man har gået i solarium som ung,« siger han.