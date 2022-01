Der er dårligt nyt til de fans, der ligger inde med en billet til Celine Dions 'Courage World Tour'.

I hvert fald hvis det var i USA eller Canada, der var planer om at synge med på 'my heart will go on'.

For her er 16 af tourens koncerter i 2022 netop blevet aflyst, oplyses det på Celine Dions hjemmeside.

Det skyldes helbredsproblemer hos den 53-årige verdensberømte sangerinde.

Nærmere bestemt alvorlige og vedvarende muskelspasmer, der forhindrer hende i at optræde.

»Jeg havde virkelig håbet, at jeg ville være klar igen nu, men åbenbart må jeg være mere tålmodig og følge den kur, som mine læger har ordineret (...),« lyder det fra Céline Dion i pressemeddelelsen:

»(...) I mellemtiden er jeg blevet meget rørt over alle de opmuntrende ord fra dem, som har skrevet til mig på sociale medier Jeg mærker jeres kærlighed og støtte, og det betyder alverden for mig.«

Som udtalelserne hentyder, er det ikke første gang, at verdensstjernes koncerter må aflyses – enten på grund af covid-19 eller helbredsproblemer.

Oktober sidste år måtte Céline Dion blandt andet udsætte sin koncert i Las Vegas.

I denne omgang er det alle koncerter i Nordamerika mellem 9. marts og 22. april 2022, der nu er aflyst.

Mange af de tidligere koncerter på 'Courage World Tour' blev desuden tidligere rykket.

Heriblandt den danske koncert i Royal Arena, der blev rykket fra 1. september 2020 til 7. juni 2021.