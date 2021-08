»Det var på mange måder en meget interessant melding, som Joe Biden kom med.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg på baggrund af Joe Bidens første tale siden USAs officielle tilbagetrækning fra Afghanistan.

»Det er interessant, fordi Joe Biden lægger sine politiske tanker på bordet om, hvilken fremtid USA skal ud og spille i verden. En verden, der forandrer sig foran vores øjne ifølge Joe Biden,« lyder det fra Jakob Illeborg.

»I Bidens verden er det en ny virkelighed, som vi går ind og agerer i. Joe Biden prøver at sælge tilbagetrækningen som en amerikansk succes og forklarer, hvor godt det er, at de er ude. Det prøver han på at sige ved, at ligegyldig hvad man ville have gjort, så var det endt med dødsfald.«

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Og i takt med det forklarede Joe Biden, at Rusland og Kina allerede jubler over alle de penge, som USA har brugt i Afghanistan. Og ifølge Jakob Illeborg er opfattelsen fra den vestlige verden er, at det ikke har været en bragende succes, men derimod en ydmygende fiasko, som han skal prøve at sælge til det amerikanske folk.

»Det store spørgsmål er nu om han kan overbevise det amerikanske folk, at det på sigt har været umagen værd i Afghanistan. Min vurdering er at det bliver op ad bakke for ham,« fortæller Jakob Illeborg.

»Joe Biden har ret i, at Donald Trump lavede en håbløs tilbagetrækningsaftale med Taliban, men han er jo ikke forpligtet til at overholde den. Det er derfor en Joe Biden, der forsøger at sælge en aftale, som ikke er god på nogen punkter.«

Ifølge Jakob Illeborg kan man nu konstatere, at Taliban har fået et land, hvor man i fred og ro kan se om man kan skabe ballade i Vesten igen og det vil skabe hovedrysten hos USAs allierede.

Nye sheriffer i lufthavnen. Taliban poserer i Kabul lufthavn Foto: WAKIL KOHSAR

»Hvis verdenen går ind i en ny fase – nærmest et nyt år nul, hvad betyder det så for den kriseramte region jeg er i nu. Der er atomvåben på spil i Mellemøsten og den melding fra USA, om at man ikke vil fokusere på den verden mere, som man tidligere har gjort. Det vil skabe uroligheder i områderne.«

»Det er en meget modig Biden, men nogen vil også kalde hans udeblivelse for urealistisk. Især hvis man fortsat vil være verdens politimand, som man altid har været.«