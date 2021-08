Evakueringen fra Afghanistan var en 'ekstraordinær succes'.

Det siger USAs præsident, Joe Biden, i en tale til nationen tirsdag aften dansk tid.

»Ingen nation har nogensinde evakueret så mange mennesker, som vi har gjort,« siger Biden, der refererer til de 123.000 afghanere, man har evakueret fra Afghanistan.

»Taliban har lovet, at alle, der ville ud af landet, fik lov. Vi har intentioner om at holde dem til deres ord. 95 % af dem, der ønskede at forlade landet, har forladt landet. Vi vil stadig arbejde på at få de sidste ud,« siger Biden.

Den amerikanske præsident siger yderligere, at Amerika har 'lykkes med det, vi havde til hensigt at gøre i Afghanistan for mere end et årti siden, og vi blev i endnu et årti.'

Biden siger, at vi nu står over for nye trusler i en 'ny verden.'

Han tilføjede, at han ikke mener, at USA's sikkerhed ville være blevet forstærket af fortsat militær tilstedeværelse i Afghanistan.

Derefter talte han direkte til ISIS-K, som stod bag det seneste bombeangreb i Kabul Lufthavn, og sagde:

»Vi er ikke færdige med jer endnu.«

Den militante gruppe havde påtaget sig ansvaret for en bombning, der blandt andet dræbte 13 amerikanske militærpersoner i Kabul lufthavn sidste torsdag.

Dette er første gang, at Joe Biden taler offentligt siden, at USA forlod Afghanistan mandag.

Dermed var USAs exit afslutningen på en 20 år gammel krig.

Opdateres …

/ritzau/