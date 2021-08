Der er næppe nogen tvivl om, at 31. august 2021 over i historien. Fyrværkeriet over Kabul, umiddelbart efter at det sidste amerikanske fly forlod Kabul, fortalte sig egen historie. En epoke er slut, og en ny kan begynde. Men hvad Talibans styre kommer til at betyde for afghanerne og for den sags skyld resten af verden, kan vi kun gisne om.

Her i Islamabad, mindre end 200 kilometer fra den afghanske grænse, er der øget militært beredskab og en mærkbar dobbelttydighed blandt byens beboere.

»Vi frygter en tilbagevenden til et Taliban, der sender had over grænsen. Vi ved, der er aktive terrorister her også, men nu vil de kunne gemme sig i Afghanistan og forårsage død og ødelæggelse her i Pakistan. Vi forstår ikke, hvorfor USA skulle ud så hurtigt,« fortæller Ahmad, der er ansat i mit hotels lobby. Mange pakistanere er meget nysgerrige på, hvad vi mener i Vesten.

Sidste mand lukker og slukker. Major General Chris Donahue bliver sidste mand til stige ombord i et amerikansk fly og forlade Afghansitan Foto: JACK HOLT Vis mere Sidste mand lukker og slukker. Major General Chris Donahue bliver sidste mand til stige ombord i et amerikansk fly og forlade Afghansitan Foto: JACK HOLT

Der er dog også mange pakistanere, der vedkommer, at Vestens besættelsesstyrken endelig er væk. Pakistans premierminister, Imran Khan, synes at være en af dem.

»Når man adopterer en fremmed kultur, er det fordi man betragter den som overlegen, og så ender man med at blive en slave af denne kultur. Afghanistan har kastet slaveriets lænker af sig,« sagde Imran Khan og synes dermed at anerkende det nye Taliban-styre efter Kabuls fald.

Hvorvidt Pakistan og for den sags skyld Vesten kommer til at anerkende det nye styre i Kabul, vides endnu ikke. FNs Sikkerhedsråd har vedtaget en resolution, der opfordrer Taliban til at opføre sig ordentligt:

»Taliban skal tilbyde sikker og ordentlig afgang til alle, både udlændinge og afghanere, der ønsker at forlade landet,« lyder resolutionen blandt andet.

Talibankrigere indtager Kabul Lufthavn kort efter, at USA endegyldigt har trukket sig fra den tyve år lange krig Foto: STRINGER Vis mere Talibankrigere indtager Kabul Lufthavn kort efter, at USA endegyldigt har trukket sig fra den tyve år lange krig Foto: STRINGER

Men bemærkelsesværdigt afstod både Kina og Rusland for at stemme i FN. For al Vestens retorik er tusinder af menneskers skæbner de facto i hænderne på Taliban, og vi virker handlingslammede.

Stående i Kabul lufthavn, få timer efter at det sidste amerikanske militærfly forlod landet, leverede et hoverende Taliban en klar besked til omverdenen.

»Vi har slået USA. Dette er en advarsel til alle, der vil forsøge at besætte lande i fremtiden, og det er en sejr for hele det frie Afghanistan. Vi ønsker fred og gode relationer med omverdenen,« sagde Zabiullah Mujahid, talsmand for Taliban.

Men det bliver Talibans handlinger snarere end deres ord, der bliver afgørende. Mange eksperter spekulerer i, at Taliban vil holde gode miner til slet spil og forsøge at sikre sig så udbredt international anerkendelse som muligt, så man i fred og ro kan rydde op blandt indre fjender, når verdens øjne har travlt et andet sted.

Til at stole på? Talibankrigere fester efter den endegyldige sejr over USA og Vesten Foto: WAKIL KOHSAR Vis mere Til at stole på? Talibankrigere fester efter den endegyldige sejr over USA og Vesten Foto: WAKIL KOHSAR

Mindst lige så alarmerende for Vesten er det, at man nu står over for et land og et regime, der er fortalere for islamistisk jihadisme. Hvor flere ledere er eftersøgte terrorister, der har svoret død over Vesten.

Det er uvist, hvordan Taliban vil forholde sig til terrorgrupperinger. Men der er allerede en tilstedeværelse af al-Qaeda og Islamisk Stat, og ISIS-Ks vellykkede angreb på Kabuls lufthavn forleden giver et skrækindjagende praj om den tid, vi er på vej ind i.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, anerkendte mandag over for det britiske parlament, at terrortruslen mod Storbritannien nu er den alvorligste, den har været i mange år, og hvad der sandt for briterne gælder også for de andre allierede i Afghanistan-indsatsen – inklusive Danmark.

Lige nu vil fokus for Taliban dog i høj grad være rettet mod den nære region. Pakistan kommer til at spille en afgørende rolle, både hvad angår flygtningestrømmen fra Afghanistan, der menes at være firedoblet over de seneste uger, og når det gælder terrorbekæmpelse.

Pakistan er USA og NATOs allierede i regionen, men har alligevel huset terrorister gennem mange år. Tilbagetrækningen fra Afghanistan går hånd i hånd med amerikanske tanker om at nedprioritere hele regionen.

Joe Biden har ikke selv talt med Imran Khan, selvom Pakistan er verdens sjettemest folkerige land og har atomvåben.

Alt dette kan ændre sig meget hurtigt nu. Regionen er stadig en hvepserede. Forskellen er, at Vesten nu aktivt har sluppet grebet om denne. Det giver hvepsene mulighed for at flyve hvorhen de vil, og det kan let blive farligt – også for os selv.

Den tidligere næstkommanderende over den amerikanske indsats i Afghanistan, den firestjernede general Jack Keane, er ikke i tvivl.

»Vi er vidner til USAs største strategiske selvmål i 30-40 år. Sandheden er, at al-Qaeda er aktive i 15 afghanske provinser, og at både de og ISIS-K har store ambitioner uden for Afghanistans grænser,« sagde han til BBC tirsdag.