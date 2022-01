Ifølge amerikanske efterretningskilder er Rusland i færd med at forberede et såkaldt 'false flag attack' – en russisk skabt provokation, der skal se ud, som om at det er en provokation, begået af Ukraine.

Denne provokation skulle ifølge The Financial Times finde sted i Donbas i det østlige Ukraine præcis der, hvor B.T. befinder sig, og vil give russerne en konkret grund til at angribe.

I den lille ukrainske by Avdijivka, der ligger to kilometer fra grænsen til Rusland, er man naturligvis ved at forberede sig på, hvad der skal ske, hvis Rusland angriber.

»Områdets hospital er udstyret med alt, hvad man skal bruge i sådan en situation. Vi har instrueret skoler og børnehaver i, hvordan de skal gemme børnene, og vi har også busser klar til at køre alle der vil ud af byen og i sikkerhed,« siger Sergii Legenskyi, Avdiikvas, den ansvarlige for disse forberedelser til B.T.

Den militære aktivitet er tydelig i gaderne, hvor lastbiler med soldater og udstyr kører frem og tilbage. Frygten er et frontalt angreb fra Rusland, hvor Avdiikva ville være første by på russernes vej, men en anonym soldat som B.T. talte med, tror ikke på et angreb – i hvert fald ikke lige nu.

»Russerne er feje, og de angriber allerede, bare med snigskytter. Vi får løbende sårede ind, og i dag var der endnu en, der blev kørt på lighuset,« siger hun til B.T.

Ingen aner, om Putin faktisk vil angribe, eller om han er tilfreds med truslerne og forhandlingerne med Vesten. Og området har efterhånden hård hud på fingrene i forhold til trusselsniveauet.

»Vi har jo levet med det her i de sidste syv år. Det er klart, at dette er det mest anspændte, det har været. Men livet og hverdagen går videre. Personligt var jeg for nylig i tvivl om, det giver mening at tapetsere og male mit hus, hvis det alligevel bliver ødelagt af russerne. Men jeg har valgt at gøre det. Ellers har vi jo ikke noget liv, siger Sergii Legenskyi til B.T.

Fredag forlyder det, at forsvarsministeriets - og flere andre af Ukraines digitale systemer - er blevet hacket. Hvorvidt dette bare er chikane, eller en del af en større plan, vides ikke.

Skulle angrebet komme, har ukrainere sværget, at de vil kæmpe mod overmagten, hvis russerne kommer. Det gælder ifølge nystyret også i grænsebyen Avdiikva.

»Først og fremmest gælder det om at få kvinder og børn ud af byen. Men vi er mange, der har i sinde at blive her, ligegyldigt hvad,« siger Sergii Legenskyi.

Vagttårnene ved skyttegravene er bemandet, og soldaterne udstationeret, men den ukrainske hær er stadig den russiske, klart underlegen.

»Vi har brug for våben. Helst avancerede våben, der kan hamle op med det russerne kommer med. Det vigtigste for Ukraine nu er våben og loyalitet fra Vesten,« siger den ukrainske journalist og politiske analytiker, Sergei Garmash, til B.T.

Han har dækket Ruslandskrisen i årevis og er selv fra Donetsk, som han måtte flygte fra over hals og hoved i 2014, da russerne angreb sidste gang.

»De vidste godt, hvem jeg er, og en aften skød de maskinpistoler gennem vores ruder. Jeg måtte flygte fra alt, hvad jeg ejede og fra min familie. Men denne gang løber jeg ikke. Hvis de kommer, så kæmper jeg mod dem på gadeplan, og jeg ved, at tusinder af ukrainere har det på samme måde. Vi er langt bedre forberedt end sidste gang,« siger Sergii Legenskyi til B.T