Onsdag eftermiddag er syvårige Gabriel på vej hjem fra SFO.

En vej han har gået mange gange både sammen med sine forældre og alene.

Men da mørket så småt begynder at falde på, er Gabriel endnu ikke vendt hjem – og det bekymrer mor, der venter derhjemme.

»Jeg beslutter mig for at gå ham i møde, men inden jeg når så langt, banker det hårdt på hoveddøren,« fortæller Iman Rose Haruzzi, der er mor til Gabriel.

Her står en fremmed kvinde, der fortæller hende, at Gabriel har været involveret i et færdselsuheld. En varebil har ramt ham og er efterfølgende stukket af.

»Så løber jeg ned til vejen. Da jeg ankommer, er Gabriel allerede i ambulancen,« fortæller hun.

»Det er en mors værste mareridt. Intet kan beskrive min lettelse, da jeg får øjenkontakt med ham og indser, at han er ved bevidsthed.«

Gabriel blev efter ulykken scannet på Rigshospitalet. Foto: Privatfoto

En episode, der – heldigvis – blev overværet af en forbipasserende bilist og to gående kvinder, der straks greb ind.

»Han er blodig og meget chokeret. Det samme er jeg og resten af familien, naturligvis. På hospitalet bliver han scannet og vi finder ud af, at han har fået en flænge i hovedet og en hjernerystelse,« lyder det fra Iman Rose Haruzzi.

»Da det værste chok har lagt sig, vælger jeg at dele oplevelsen på Facebook. Jeg vil ikke have, at det sker for andres børn. Tænk at efterlade et påkørt barn på den måde.«

Heldigvis har Gabriel det efter omstændighederne godt, men oplevelsen har sat sig i ham.

»Det er tydeligt at mærke, at han er utryg, når vi bevæger os udenfor,« lyder det fra den chokerede mor.

»Vi var ude og handle tidligere og der holdt han ekstra hårdt om min hånd.«

Overfor B.T. bekræfter Københavns Politi, at man om eftermiddagen 12. januar modtog en anmeldelse om ulykken.

Videre lyder det, at vidner til politiet – nøjagtig som den syvåriges mor beretter det – har fortalt, at varebilen ikke standsede.

Politiet har endnu ikke identificeret, hvem der sad bag rattet, men der er en efterforskning af sagen i gang, lyder det.