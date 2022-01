Fredag er en 60-årig mand blevet varetægtsfængslet efter overtrædelse af tilhold mod en mindreårig dreng.

Han er sigtet for i flere tilfælde – senest i dagene fra den 10.–13. januar 2022 – at have overtrådt et tilhold, han fik i august 2019.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Manden blev fredag fremstillet i retten i Næstved i grundlovsforhør og er efterfølgende varetægtsfængslet frem til den 9. februar.

»Det er helt afgørende, at man med det samme kontakter politiet, hvis man enten har kendskab til eller har mistanke om, at der er begået noget strafbart. Det gælder helt generelt og naturligvis særligt i en sag af den her omhandlede karakter,« fortæller Vicepolitiinspektør Allan Holm.

