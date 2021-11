En teenager, som var forsvundet i USA, er blevet fundet igen, efter at hun brugte et håndsignal, der er gået viralt på TikTok. Det viser, at hun er i fare.

Pigen, der er 16 år, forsvandt fra sine forældres hus, i delstaten North Carolina, tirsdag morgen i sidste uge.

Hun blev opdaget inde i en bil i Kentucky to dage efter. Det skriver BBC.

Hun brugte et tegn, der er lavet af den canadiske kvindeorganisation, som signalerer 'jeg har brug for hjælp'.

Tegnet for vold i hjemmet. Det kan vises med en hånd. Foto: Canadian Women's Foundation Vis mere Tegnet for vold i hjemmet. Det kan vises med en hånd. Foto: Canadian Women's Foundation

Hun viste signalet til en bil, der kørte forbi hendes, og manden ringede straks til politiet.

'Hun lavede et tegn med hånden, som er gået viralt på den sociale platform TikTok. Det repræsenterer egentlig vold i hjemmet, og jeg har derfor brug for hjælp', sagde sheriffen i Laurel County i en udtalelse.

Manden sagde, at den unge kvinde tilsyneladende var i nød, og at bilen blev kørt af en ældre mand.

Pigen, som ikke bliver navngivet, fortalte politiet, at hun havde kørt gennem staterne North Carolina, Tennessee, Kentucky og Ohio.

Torsdag eftermiddag var køreturen forbi. Politet anholdt nemlig den 61-årige James Herbert Brick, som selv kom fra byen Cherokee i North Carolina, da han kørte i Kentucky.

Signalet, den 16-årige benyttede, kan vises med en hånd. Det kan bruges, når du er i fare, ifølge den canadiske kvindeorganisation.

Ideen opstod i 2020 under coronapandemien. Det er en måde, som ofre for vold i hjemmet kan søge hjælp ved, uden at bruge ord.