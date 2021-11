Der var ellers tale om en historisk optur.

Under pandemiens rasen havde pizzakæden Domino’s – den del, der driver pizzagiganten i Australien, New Zealand, Japan og flere europæiske lande som Danmark – været flyvende. Over et år var omsætningen steget med 29 procent.

Pizzahungrende mennesker i coronalockdown havde bestilt så mange pizzaer, at Domino’s omsætning eksploderede, og i september så alt så lyst ud, at Domino’s værdi ramte en rekord på aktiemarkederne.

Men de seneste uger har budt på brat opvågning og så ellers brutal nedtur, skriver New Zealand Herald.

Onsdag den 3. november blev der nemlig afgivet en opdatering til investorerne, og billedet var pludselig ikke så kønt.

Folk var holdt op med at bestille pizzaer i lige så voldsomt et tempo, som da de sad derhjemme under corona-nedlukninger. Der var udsigt til nedgang i salget.

Faktisk var tallene så dårlige, at værdien af Domino’s faldt med voldsomme 20 procent dagen efter alene.

Med ét var 10,5 milliarder danske kroner barberet væk fra værdien.

Ifølge analytikere er der tale om en ‘markedskorrektion’, fordi kunderne i stor stil går tilbage til de vaner og mønstre, de havde før pandemien.

Det det store antal vaccinerede mennesker og ophævelser af nedlukninger, der har gjort ondt på Domino’s.

Domino’s forholder sig selv optimistisk og melder, at man tror på fremtiden.

I den afdeling, der styres fra Australien, driver man 3.169 Domino’s-restauranter i hele verden - et par håndfulde af dem i Danmark - og meldingen er, at man regner med at dobbelt som mange om et årti.

Hovedaktionæren i Dominos’, Jack Cowin, som også er en af Australiens rigeste mænd, har sagt følgende om det voldsomme dyk i værdien:

»Jeg så godt aktiekursen torsdag, den går op og ned. Men det er papir, og det eneste tidspunkt, det er relevant, er når du sælger. Og jeg sælger ikke. Så det er ikke relevant,« sagde han til The Australian.