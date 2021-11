Hammeren faldt historisk tungt, da danskerne i foråret 2021 fik resultatet af årsopgørelsen for 2020 fra skat.

I alt var der skattesmæk for syv milliarder kroner – det højeste beløb i 10 år – og en lignende tung regning kan snildt være under opsejling for 2021. Der er dog ting, du selv kan gøre nu og her for at undgå det.

Fra på torsdag 18. november åbner Skat for forskudsopgørelsen, og det var i den forbindelse, at alt for mange danskere sidste år gik helt galt i byen.

Så det er bare med at komme i gang.

»Det er ikke sværere, end man selv gør det til. Man kan undgå en ubehagelig regning ved at gøre det her rigtigt. Så det er bedre at gøre et forsøg end at gøre ingenting,« siger Aske Buemann, direktør for skatte-platformen Tax Helper.

Han giver her fem konkrete tip til din forskudsopgørelse, som kan spare dig for et skattesmæk.

Kørsel til arbejde

»1,2 millioner danskere får kørselsfradrag, og selvom mange er kommet tilbage på arbejde, er der stadig en tredjedel, som arbejder hjemme en-to dage om ugen.«

»Er du en af dem, der fortsat arbejder hjemme, og satser på at fortsætte med det næste år, skal du indsætte det antal dage, du forventer at tage på arbejde næste år.«

»Hvis man for eksempel arbejder hjemme to dage om ugen og har 40 kilometer til arbejde, kan det give et smæk på næsten 3.000 kroner, hvis ikke man registrerer det.«

»Har du omvendt justeret dit kørselsfradrag sidste år, fordi du forventede at arbejde hjemme, men endte med at tage fysisk på arbejde, kan du rette det nu og nyde to måneder med et højere fradrag.«

Renter på boliglån

»Er du en af de 250.000 boligejere, der skiftede bolig sidste år, eller har du lagt boliglån om, så skal du være vågen. Det er nemlig et af de fradrag, som kan udløse det største skattesmæk.«

»Har du fået omlagt til en mindre lån, vil du få for meget i fradrag, hvis ikke du ændrer det, og den forglemmelse kan udløse et rimelig stort skattesmæk. Rammer du 6.000 kroner forkert i fradrag, koster det et smæk på 2.000 kroner.«

Håndværkerfradraget

»Der sker store ændringer på håndværkerfradraget, som falder fra 50.000 kroner til 19.300 kroner næste år. Har du planlagt, at du skal bruge penge på håndværkere næste år, skal du skrive beløbet ind i forskudsopgørelsen, men du skal være opmærksom på, at du ikke budgetterer med et højt fradrag.«

Job

»Har du skiftet job til en anden løn, eller har du mistet dit job, så er det vigtigt, at du får opdateret det på din forskudsopgørelsen.«

»Tjener du under 32.500 om måneden, skal du sætte din løn lavere end forventet. Ellers risikerer du at få et skattesmæk, fordi dit beskæftigelsesfradrag er sat for højt. Tjener du omvendt mere end 50.000 kroner, skal du hellere sætte din løn lidt for højt, hvis du vil undgå et skattesmæk, fordi du ikke har fået betalt topskat.«

Udlejning

»Udlejer du din bil eller bolig, skal du også rette til, for det betragtes som en ekstra indtægt. Måske er det svært allerede nu at vide, om du kommer til at udleje for 20.000 kroner eller 50.0000 kroner, men bare det, at du skriver noget ind nu, gør, at du ikke starter med at være bagud på point til skat.«