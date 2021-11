Det er en af Danmarks største supermarkedskæder og del af landets næststørste dagligvarekoncern, Coop.

Men i stedet for en dominerende markedsposition er situationen lige nu så grel, at det bedst kan beskrives som en voldsomt nedadgående spiral.

Det har bestemt ikke været sjovt at være discountkæden Fakta de seneste år. Skuffende regnskaber har stået i kø, og bundplaceringer i forskellige kunde-målinger er blevet hverdag.

For bare tre uger siden endte Fakta som Danmarks ringeste supermarkedskæde i B.T.’s store supermarkedsdyst, og nu indkasserer den hårdt prøvede discountkæde så endnu en sidsteplads.

I den årlige supermarkedsmåling fra Loyalty Group har Fakta byttet sidste års næstsidsteplads ud med en bundplacering.

»Forskellen på målingen sidste år og nu er, at alle nu ved, at Fakta er en døende kæde. Vi ser Fakta-butikker blive konverteret til Coop 365-butikker i et stigende tempo. Medarbejderne har mistet modet, kunderne har mistet modet,« siger Mogens Bjerre, lektor på Copehagen Business School:

»Det er en kæde, som kæmper en dødskamp lige nu.«

I følge Bruno Christensen, ekspert i detailhandel, er Fakta endt i en grim situation.

»Det er en kæde, som reelt bør være lukket. Coop trækker den her beslutning ud for at skåne de nye, flotte Fakta-butikker, de trods alt også har. Men det er uomtivsteligt, at Fakta ender med at blive lukket og ersattet af Coop 365-konceptet,« mener Bruno Christensen:

»Indtil det sker, kommer Fakta til fortsætte med de her bundplaceringer. Der er tale om en form for ‘dead man walking’. Man trækker pinen ud lige nu.«

Overfor B.T. fortalte Coops direktør, Kræn Østergaard Nielsen, i starten af oktober, at man satser på Coop 365 som fremtidens discount-kæde i Coop, men insisterede samtidig på, at flere Fakta- butikker kører godt og derfor ikke står til at blive lavet om.

Tre uger senere gentog informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, det budskab overfor B.T., da Fakta kom ud som den ringeste kæde i B.T.’s supermarkedsdyst.

FAKTA: De fem 'dårligste' kæder Følgende er endt på de fem nederste pladser i Loyalty Groups måling af supermarkeder i 2021. Føtex: 55 point Aldi: 55 point Dagli’Brugsen/Lokal’Brugsen: 52 point Netto: 46 point Fakta: 43 point Hver kædes score er baseret på 3.712 dagligvarekunder, som har vurderet de 10 deltagende kæder på områder som service- og produktkvalitet, pris, tillid og økologi. Baseret på de svar har Loyalty Group lavet en endelig indeksering.

Men det er en enormt svært budskab at sælge, mener Mogens Bjerre.

»Man forsøger at fortælle to historier samtidig: At man skifter Fakta ud med en mere spændende kæde i Coop 365, men samtidig at Fakta fortsætter,« siger Mogens Bjerre:

»Det gør man, fordi der er en række Fakta-butikker, som ligger i områder, hvor de næsten er alene og har monopol. De butikker tjener penge, og derfor beholder man dem lidt endnu. Og så tager det altså lang tid og koster mange penge at konvertere så mange butikker til Coop 365.«

Tror du, at Fakta-kæden eksisterer om fem år?

»Nej, det tror jeg ikke. Og det er synd, for det er en kæde, som i tidernes morgen havde en stor stolthed og tjente mange penge. Men jeg tror, de hedder Coop 365 om fem år.«

Hos Coop er man ikke umiddelbart overrasket over den seneste bundplacering til Fakta.

»Det bekræfter os jo i, at det er en god idé at opbygge en ny, grøn discountkæde (Coop 365, red.) Det er vi i gang med på fuld tryk lige i øjeblikket, hvor vi inden jul åbner 15 nye butikker. Vi åbnede tre nye i går. Den kæde har vi en helt anden kunderespons på,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop.

Vil du afvise, at Fakta er afviklet om fem år?

»Jeg vil ikke afvise det. Men jeg vil sige, at det ikke er besluttet, at Fakta forsvinder.«