Boris Johnsons regering tillader fri indrejse for alle færdigvaccinerede fra EU og USA. »Uforsvarligt,« siger oppositionen.

Smitten med deltavarianten har den sidste måned være tårnhøj i England. Men antallet af nye daglige smittede er til alles overraskelse dalet dramatisk den seneste uge.

At tallet er gået fra 46.558 til 23.511 dagligt smittede på syv dage, er stik imod, hvad videnskaben forudsagde, der ville ske.

»Det virker uundgåeligt, at vi vil ramme 100.000 smittede dagligt i løbet af august, ja, måske helt op til 200.000 dagligt smittede,« sagde professor Neil Ferguson, den britiske regerings tidligere chefrådgiver, til BBC for bare en uge siden.

Indrejse til England har det sidste år været nærmest umulig. Men fra August bliver det betydeligt lettere

Men nu har piben fået en anden lyd.

»Vi er ikke helt ude af farezonen endnu. Men grundlæggende ser regnestykket helt anderledes ud. Vaccinerne ser ud til mærkbart at forhindre hospitalsindlæggelse og død,« siger Neil Ferguson til BBC.

»Jeg er overbevist om, at vi ved udgangen af september vil kunne kigge tilbage på pandemien. Covid-19 vil stadig være her, nogle vil stadig dø af sygdommen, men selve pandemien vil være fortid.«

Dette pludselige, markante pendulsving hilses dog ikke velkommen af alle britiske videnskabsfolk.

Den britiske oplkevelsesøkonomi lider under covid-restriktioner

Der er mange mulige forklaringer på det markante fald, der nok lyder flottere, end det er. Folk opfører sig måske mere forsigtigt efter at være blevet skræmt af den store stigning i smitte de seneste uger. Det er også muligt, at de mere end 500.000, der er blevet bedt om at gå i selvisolation sidste uge, gjorde en forskel,« siger Stephen Griffin fra Leeds University til The New Scientist.

En anden forklaring kan være, at der simpelthen testes færre mennesker end før, og flere eksperter advarer mod, at smittetallene hurtigt kan stige igen.

Men det markante fald åbner for politisk handling – og den har premierminister Boris Johnson grebet med åbne arme.

Allerede 2. august kan danskere frit rejse til England, hvis de er færdigvaccinerede. Det samme gælder alle andre EU-borgere og amerikanske statsborgere. Det sker ikke mindst for at få gang i den skrantende turistøkonomi.

Åbningen for færdigtvaccinerede europæiske rejsende åbner for fodboldrejser

'Vi vil hjælpe folk, der bor i USA og Europa med igen at kunne besøge familie og venner her i Storbritannien,' skrev transportminister Grant Shapps på Twitter tirsdag.

British Airways og Virgin Atlantic har deltaget i forsøg, der ifølge myndighederne påviser, at faren ved at tillade færdigvaccinerede passagerer indrejse er minimal.

Nyheden blev modtaget med begejstring af rejsesektoren og de britiske restauranter. Men den politiske opposition er langtfra begejstret.

»Alle vil gerne på ferie og vende tilbage til en normal hverdag, men det her er uforsvarligt,« siger Labours næstformand, Angela Rayner.

Boris Johnsons politiske modstandere beskylder ham for igen at gamble uansvarligt med samfundets sundhed og forudser, at åbningen vil medføre endnu en smittebølge.

»Vi ved, at deltavarianten kom hertil udefra og gjorde, at vi ikke kunne hæve restriktionerne her. Vi har brug for beslutninger baseret på data, og vi har brug for et velfungerende internationalt vaccinepas,« siger Angela Rayner.

Kilder tæt på Boris Johnson siger til The Daily Telegraph, at premierministeren har været bekymret over, at Storbritannien ville miste sit vaccineforspring i forhold til Europa, og at det bemærkelsesværdige initiativ er et forsøg på at kickstarte den britiske økonomi.

Flere eksperter advarer dog mod, at det særligt for tilrejsende fra USA kan blive svært at få bevist, at de rent faktisk er færdigvaccinerede, da der ikke findes et digitalt gældende vaccinepas, og at de dermed bare skal medbringe et stykke papir, der let kan forfalskes.

Talsmanden for Boris Johnsons konservative parti, John Gale, anerkender, at mangel på et fælles, internationalt vaccinepas er problematisk, men han understreger over for BBC det positive i det nye tiltag.

»Det er selvfølgelig ikke ideelt. Det ville have været bedre, at alle arbejdede ud fra den samme standard. Men vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget for at redde turismen og rejsesektoren.«

England er fortsat på Danmarks liste over røde rejsedestinationer. Det betyder, at al rejse til England kraftigt frarådes, samt at tilrejsende fra England skal gå i selvisolation ved ankomst til Danmark.