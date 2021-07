Det er nogle hårde dage for spilgiganten Blizzard.

Her er det nemlig kommet frem, hvordan tusindvis af medarbejdere har oplevet et arbejdsmiljø bestående af overgreb, seksuel chikane, forskelsbehandling og diskrimination.

Og for hver time, der går, kommer der flere detaljerige beskrivelser om en række medarbejdere fra Blizzard.

Senest er det mediet Kotaku, der beskriver det såkaldte 'Cosby Crew' – opkaldt efter den pædofildømte Bill Cosby.

'Cosby Crew' var en gruppe af mandlige medarbejdere fra Blizzard, der omkring 2013 havde en såkaldt Cosby Suite, hvor de drak sig fulde og poserede med billeder af Bill Cosby.

Kotaku er i besiddelse af samtaler fra Cosby Crewet, og her kan man også se en ganske kvindenedsættende tone.

Eksempelvis viser et screenshot, hvordan medarbejderen Dave Kosak skriver, at han har nogle »flotte piger« klar til 'the Coz'.

Herefter skriver en af de mest skandaleombruste medarbejdere, Alex Afrasiabi, at han bare skal tage dem med.

»Du kan ikke gifte dig med dem ALLE Alex,« svarer Dave Kosak så, før Afrasiabi gør klart:

»Jo, det kan jeg. Jeg er fra Mellemøsten.«

Derefter byder medarbejderen Jesse McCree ind og skriver »Du stavede 'fuck' (at have sex med, red.) forkert.«

Samtalen er fra 2013, og allerede dengang var der sendt flere pædofilanklager afsted mod Bill Cosby, men alligevel afviser anonyme kilder til Kotaku, at Cosby Crew og poseringen med portrættet af den dømte amerikaner havde noget med komikerens kriminelle side at gøre.

Alex Afrasiabi er en ud af flere ledere og udviklere fra Blizzard, der er blevet anklaget for en uacceptabel adfærd, men spilfirmaet har selv de seneste dage og uger fejet alle beskyldninger væk og kaldt dem for »falske«.

Det fik store dele af gamingverdenen til at kalde det verdenskendte firma for »tonedøvt«.

Men torsdag kom Blizzard øverste chef, Bobby Kotick, så på bedre tanker og undskyldte i en mail til alle firmaets ansatte.

»Det er afgørende, at vi anerkender samtlige oplevelser og respekterer følelserne hos dem, der er blevet dårligt behandlet. Jeg undskylder for, at vi ikke tilbød tilpas nok empati og forståelse,« lyder det blandt andet i mailen ifølge Polygon.