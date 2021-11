Der gik chokbølger gennem Norge, da den 22-årige Cansel Godek i oktober 2020 blev brutalt myrdet af sin ekskæreste.

Hun blev stukket 14 gange med en kniv og døde af skaderne, mens hendes datter også befandt sig i lejligheden i norske Agder.

Det skriver NRK.

Godek havde en måned før drabet anmodet om et tilhold mod sin ekskæreste, efter hun havde modtaget en række dødstrusler fra ham.

Det holdt dog ikke ekskæresten tilbage, og omkring en måned senere overfaldt han Godek i hendes lejlighed.

Den 21-årige ekskæreste har i retten fortalt, at de to skændtes før drabat, og han ikke ved, hvorfor han endte med at dræbe hende.

»Jeg ville ikke såre hende. Jeg tog kniven for at skræmme hende, men så mistede jeg forstanden. Jeg holdt mine øjne lukkede, og jeg ved ikke, hvor jeg ramte,« har ekskæresten fortalt i retten.

De to mødte hinanden i 2016, efter han som 15-årig var kommet til Norge som afghansk flygtning, og ikke lang tid efter fik de en datter.

Den samme datter lå og sov, imens han tog livet af hendes mor. Mandag fik han så sin dom.

Anklageren gik efter 14 år, og det var retten enig i.