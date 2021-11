Det var et mindre brag fra et andet sted i huset, der mandag formiddag fik Louise Brandt Nielsen til at rejse sig fra sofaen.

Og hun skulle ikke gå længere end ud i gangen, før hun fandt ud af, at noget var helt galt.

Fra et af børneværelserne i hjemmet i nordjyske Kongerslev tæt på Aalborg kom der nemlig røg ud fra under døren.

»Heldigvis var de store børn ikke hjemme, men min mand og jeg besluttede os for, at vi ringede 112 i stedet for at prøve at gå derind,« fortæller Louise Brandt Nielsen.

Her ses det nedbrændte værelse Vis mere Her ses det nedbrændte værelse

Brandvæsnet kom hurtigt, og efter at have slukket branden gik de i gang med at finde arnestedet.

Og det var intet mindre end et såkaldt segboard, der var ved at blive ladet op.

»Den sad i laderen, og nu ved vi da godt, at vi fra nu af oplader tingene udenfor, når de har den størrelse. Selvfølgelig er det uheldigt, at det sker, men det kan virkelig gå galt. Tænk, hvis vi ikke havde været hjemme,« siger Louise Brandt Nielsen.

Heldigvis skete der dog ikke mere, end at børneværelset brændte ned, og at den lille familie på mand, kone og fire børn – den sidste født i fredags – er blevet huset et andet sted.

Her ses Segboardet, der røg i brand Vis mere Her ses Segboardet, der røg i brand

Et sådant segboard består af et genopladeligt litiumbatteri og en masse gummi og plastik, der var med til at gøre branden værre.

»Det er noget, der er meget energi i, og så danner det noget giftig røg. Så rummet er blevet særdeles sodskadet,« forklarer indsatsleder Nils Eltzholtz, der vurderer, at værelset ikke længere er beboeligt. Resten af ejendommen har ikke taget skade.

Har du oplevet, at opladende elektronik brød i brand? Så vil B.T gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Indsatslederen understreger, at man skal tænke sig om, når man sætter lignende elektroniske apparater til at oplade, og derfor kommer han med en opfordring.

»Man skal være påpasselig med elektronik. Var det her sket om natten, så er det ikke sikkert, at beboerne var vågnet, og så kan det altså ende galt,« lyder opfordringen fra Nils Eltzholtz.