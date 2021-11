Chaufføren var »meget på telefonen, han kørte markant for hurtigt, og der var ingen seler i turistbussen«.

Sådan lyder kritikken fra nogle af de danskere, som i weekenden sad i den turistbus, som forulykkede i den tyrkiske by Antalya på vej mod lufthavnen.

»Vi oplever, at chaufføren, inden vi sover, er meget på telefonen. Jeg hører fra andre passagerer, at bussen har slingret flere gange,« siger Andreas Johansen fra Kolding, som var en af 11 danskere, som kørte med den tyrkiske minibus.

De danske turister var med rejseselskabet Detur, som i timerne efter ulykken kunne oplyse, at de tilskadekomne danskere havde det »godt«.

Men det har siden vist sig at være en sandhed med modifikationer. B.T. har været i kontakt med flere af de ombordværende danskere, der ikke umiddelbart kan genkende det billede, ligesom de også har rettet en kras kritik af Detur for ikke at have tilbudt den fornødne hjælp.

Læg hertil de udfordringer, som der ifølge de danske turister også var med både minibussen og ikke mindst chaufførens kørsel.

Foruden chaufførens tilsyneladende markante opmærksomhed på sin telefon, så fortæller flere andre, at han angivelig også havde svært ved at overholde hastighedsgrænserne.

»Jeg kan huske, at han kørte meget stærkt. Der, hvor man måtte køre 50, kørte han nok 100,« siger Kim Kold Bryde, der også var med i bussen, men som understreger, at han ikke kommenterede hastigheden.

»Vi sad og mumlede lidt om i bussen, at han kørte meget stærkt og over for rødt lys nogle gange. Det gør de jo nogle gange hernede,« siger Kim Kold Bryde.

Han bakkes op af Annika Fredenslund. Hun kan berette om en uge med chauffører, der kørte »vildt«.

»Og så var der heller ikke nogen sikkerhedsseler ved hverken min eller min kærestes plads,« tilføjer hun.

B.T. har været i kontakt med pressetalsmanden i Detur, Tim Åström. Han skriver i en mail, at Detur ikke vil spekulere i årsager til ulykken, og henviser til myndighederne i Tyrkiet. Han tilføjer videre, at Detur hverken kan be- eller afkræfte de danske turisters påstande om manglende sikkerhedssele.

»Men vi er sikre på, at den officielle undersøgelse vil give svar på det spørgsmål. Det specifikke køretøj gennemgik og bestod dog DMV/MOT-inspektion omkring en uge før hændelsen uden bemærkninger om manglende sikkerhedsseler. Køretøjet ville ikke have bestået det syn uden sikkerhedsseler,« skriver han.

Hvad angår chaufførens påstående hastighedsovertrædelse og hans tilsyneladende opmærksomhed på sin telefon, skriver han, at man også her vil afvente de tyrkiske undersøgelser, som formentlig vil kaste lys over, hvad der har forårsaget ulykken.

Han understreger, at Detur hverken kan be- eller afkræfte de danske turisters påstande.

Samtidig påpeger han, at Detur fører kvalitetskontrol med transportvirksomheder, som de benytter.

»Overholdelsen af ​​de kontraktmæssige vilkår overvåges gennem kvalitetssikringsprocesser, observationer fra vores lokale personale, som regelmæssigt rejser med de samme køretøjer, samt opfølgning på kundebemærkninger og/eller klager, når og hvis de opstår,« skriver han og tilføjer, at der i hans optik er »rimelig« kontrol med de chauffører og køretøjer, som de benytter.

De tyrkiske myndigheder har endnu ikke oplyst noget om årsagen til ulykken, og det er derfor uvist, om det kan skyldes chaufførens hastighed eller andre forhold.

Om bord på bussen var også to svenskere, hvoraf den ene, en 70-årig mand, afgik ved døden.