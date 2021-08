Tony Blair, langer kraftigt ud efter Joe Biden og USAs tilbagetrækning fra Afghanistan.

»At opgive Afghanistan og dets folk er tragisk, farligt, unødvendigt, ikke i deres interesser og ikke i vores.«

Sådan indleder Storbrittanniens tidligere premierminister, Tony Blair et langt indlæg på sin hjemmeside.

Her kritiserer han i kraftige vendinger den amerikanske tilbagetrækning, der har ført til Talibans hurtige og totale magtovertagelse i Afghanistan.

7. november 2001: Tony Blair holder pressemøde sammen med USAs præsident George W. Bush om invasionen i Afghanistan. Foto: SHAWN THEW Vis mere 7. november 2001: Tony Blair holder pressemøde sammen med USAs præsident George W. Bush om invasionen i Afghanistan. Foto: SHAWN THEW

Joe Biden har forsvaret tilbagetrækningen med et slogan om, at det er på tide at slutte »the forever war« i Afghanistan, men det slogan kritiserer Tony Blair i indlægget med ordet 'imbecil'.

»Vi behøvede ikke at gøre det. Vi valgte at gøre det. Vi gjorde det i lydighed mod et imbecilt politisk slogan om at afslutte "den evige krig", som om vores engagement i 2021 var sammenligneligt med vores engagement for 20 eller endda ti år siden, og under omstændigheder, hvor tropantallet var faldet til et minimum og ingen allieret soldat havde mistet livet i kamp i 18 måneder,« lyder det harmdirrende fra den tidligere premierminister.

At en tidligere britisk premierminister bruger så kraftigt et udtryk til at kritisere en siddende amerikansk præsident er højst usædvanligt, siger B.T.s udenrigspolitiske redaktør Jakob Illeborg.

»At bruge begrebet 'imbecil' om den amerikanske tilbagetrækning er et voldsomt udtryk for en tidligere britisk premierminister, som oven i købet i januar har kaldt Joe Biden for den rigtige mand på det rigtige tidspunkt,« siger Jakob Illeborg, der interviewede Tony Blair tidligere i år.

Tony Blair var premierminister i 2001, da flyene ramte World Trade Center og USA gav Taliban et ultimatum om at udlevere Osama Bin Laden eller blive invaderet.

Han stod last og brast med daværende præsident Gerorg W. Bush, og sendte britiske soldater med amerikanerne ind i først Afghanistan og siden Irak.

I løbet af sine første seks år som premierminister beordrede han seks gange britiske soldater i kamp, hvilket er flere gange end nogen anden premierminister i britisk historie.

»Han har meget investeret i krigen, og han er en af dem, der har fastholdt, at krigen ikke har været forgæves, fordi man fik oprettet et spirende demokrati i Afghanistan. Få britiske og amerikanske soldater døde til sidst i krigen, og han mener at omkostningerne ved at holde krigen kørende, ville være små i sammenligning de mange ressourcer, det kommer til at koste, at Taliban nu tager magten,« siger Jakob Illeborg.

Tony Blair besøger britiske tropper i Camp Bastion i den sydlige Helmand Provins, 20. November 2006. Foto: STR Vis mere Tony Blair besøger britiske tropper i Camp Bastion i den sydlige Helmand Provins, 20. November 2006. Foto: STR

Tony Blairs angreb på Joe Biden pryder forsiden på de britiske aviser søndag morgen.

I indlægget skriver han, at tilbagetrækningen har fået »alle jihadistgrupper i verden til at juble«, og at nederlaget sammen med Brexit vil svække Storbrittaniens position på den globale politiske scene.

»Tony Blair mener, at Bidens tilbagetrækning vil få meget alvorlige konsekvenser for både USA og Storbritanniens anseelse i verden. Han mener, at Storbritannien er i risiko for at blive degraderet til en andendivisions spiller i verden,« siger Jakob Illeborg.

Tony Blair var premierminister i lidt over ti år fra 2. maj 1997 til 27. Juni 2007. Udover at sende tropper til Afghanistan i 2001 sendte han britiske tropper afsted til Irak to gange i 1998 og 2003, til Kosovo i 1999 og til Sierra Leone i 2000.