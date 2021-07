»Der var ikke tale om en ulykke. Kort fortalt er bjørnen i løbetid.«

Sådan lyder en af forklaringerne fra det russiske cirkus Harlequin Travelling Circus. Men en video, der er gået viralt, bakker ikke ligefrem den historie op, skriver britiske Daily Mail og Mirror.

Sagen er nemlig, at en bjørn, der var iført en hat og et pink halstørklæde, tilsyneladende fik nok af en cirkusforestilling, efter den var blevet tvunget til at optræde 17. juli.

I videoen kan man se, at den gik til angreb på cirkusartisterne ad to omgange.

Every month Russian media report at least one attack of travelling circus animal ‘artists’ on trainers. The latest was y'day in Berezovsky, Kemerovo region, when a brown bear twice attacked a female trainer; the show didn't stop. Travelling circuses are still allowed in Russia pic.twitter.com/oW8lEw4dIk — The Siberian Times (@siberian_times) July 18, 2021

Først gik bjørnen til angreb på en kvindelig cirkusartist, hvor den fik fat i hendes fod og ankel, før den blev slæbt væk af et par mandlige artister.

Senere prøvede den at gå til angreb igen. Dog uden det store held.

En sceance, som blev overværet af børn og deres forældre. Og hvis situationen ikke var kommet under kontrol, kunne det være gået ud over publikum, da der ikke var noget net eller hegn mellem dem og forestillingen.

På videoen kan man se, at der var to angreb, men ifølge flere kilder var der også et tredje, som ikke blev dokumenteret med levende billeder.

Kvinden, der blev angrebet, skulle efter sigende ikke være kommet alvorligt til skade og har ikke opsøgt lægehjælp.

Den russiske undersøgelseskommittee er i gang med at undersøge episoden for at afgøre, om der var tale om et sikkerhedsbrud.

Selv har personerne bag cirkusset udtalt, at der ikke skulle være tale om et angreb på trods af, at videobeviser taler meget imod deres sag.