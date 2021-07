Så er der nyt i sagen om Mutant-Mogens!

Forleden skrev B.T. om Pia Konstantin Berg, der havde gjort sig et ubehageligt fund, da hun åbnede en pose pil-selv-rejer fra Royal Greenland.

Det startede en debat om, hvad det var for et lille mystisk væsen, der befandt sig i posen. Pia døbte ham på daværende tidspunkt Mutant-Mogens. Og efter mange kreative bud, er der nu kommet en opklaring på fiskemysteriet.

»Jeg har fået virkelig mange kreative ideer til, hvad det kunne være. Jeg er selv ret vild med dem, der har foreslået, at det er Rachels kat, en sædcelle fra en hval eller Voldemort i ny form - der er visse lighedstræk i ansigtsudtrykket,« fortæller Pia Konstantin Berg.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Blandt de populære bud var skolæsten, yngel fra en havkat og ålekvabben.

Men nu har Royal Greenland spurgt en af deres fiskekyndige kollegaer, som har fundet frem til konklusionen.

Det viser sig nemlig, at der ikke er tale om en mutant, men nærmere bestemt er der tale om en skolæst med det latinske navn Coryphaenoides Rupestris.

På grønlandsk hedder skolæsten 'tupissut'. Den tilhører langhalefamilien, har et stort afrundet hoved med store øjne og en lang spids hale og kan blive op til 1 meter. Den er blandt andet udbredt omkring den sydlige del af Grønland og dens føde består primært af dybhavsrejer, krebsdyr og andre bunddyr.

»Selvom Mutant-Mogens (Skolæst-Mogens?) slet ikke burde have været der, er vi glade for at kunne bidrage med et lille sommermysterium,« skriver Royal Greenland.

Og Pia Konstantin Berg er glad for, at mysteriet nu er løst.

»Jeg vidste slet ikke, at der fandtes en fisk, der hedder skolæst. Men nu da det er konklusionen, har jeg lært noget nyt af mødet med Mogens, så jeg er helt glad for, at han dumpede ned på mit køkkenbord og gjorde sommeren lidt sjovere,« siger Pia Konstantin Berg og fortsætter:

»Jeg er sikker på, at Skolæst-Mogens sidder oppe i fiskehimlen og glæder sig over, at hans død førte noget positivt med sig.«