En 53-årig dyrlæge fra Beijing begyndte pludselig at opleve kvalme og opkastning, hvorefter han fik feber og neurologiske smerter.

Manden var indlagt på flere hospitaler, men døde 27 maj.

Det skriver mediet Hindustan Times.

I midten af april indsamlede forskere cerebrospinalvæske fra manden, der viste en mulig virusinfektion. De indsamlede også prøver via podning i næsten og i halsen samt blodprøver.

Prøverne blev sendt til National Institute for Viral Disease Control and Prevention. Her kunne de konstatere, at manden var smittet med virussen 'Monkey BV'.

Alle personer i tæt kontakt med den afdøde person er blevet testet negativ for virussen. Risikoen for at blive smittet med virussen skulle være størst blandt dyrlæger, dyreplejepersonale og laboratorieforskere.

Fremadrettet vil der nu være øget opmærksomhed på virussen og bevågenhed hos folk, der arbejder på blandt andet laboratorier.

De første symptomer på Monkey BV-virussen udvikler sig normalt en-tre uger efter eksponering for virussen.