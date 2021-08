Knap 180 millioner.

Det er beløbet, som du skal hive op af lommen, hvis du vil købe Osama bin Ladens brors Los Angeles-palæ.

Osama bin Ladens bror, Ibrahim bin Laden, har nemlig udbudt ét af sine hjem, som er beliggende i Los Angeles' attraktive Bel-Air kvater, og det ligger til den nette sum af lige knap 177.253.132 danske kroner.

Det skriver New York Post.

Palæet, som er malet lyserødt, strækker sig over ca. 700 kvadratmeter og består af intet mindre end syv soveværelser, fem badeværelser, en svimmingpool og en have fyldt med palmer.

Bin Laden har ifølge ejendomsregistre rådet over ejendommen siden 1983, men han har dog ikke været bosat på adressen siden angrebene d. 11. september 2001, da han aldrig vendte tilbage til USA.

Palæet har derfor stået tomt siden da, og vurderingen af ejendommen er derfor udelukkende baseret på adressens grundværdi og beliggenhed, idet det fremstår i 'forværret' stand.

Før Ibrahim bin Laden købte huset, har det tidligere været ejet af Hollywood-producenten Arthur Freed, som blandt andet var berømt for produktioner som »Singin in the Rain« og »The Wizard of Oz«.