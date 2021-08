Viktor Axelsen har valgt at flytte fra Danmark til Dubai, og det får nu konsekvenser.

Badmintonstjernen får nemlig et noget anderledes samarbejde med landstræneren Kenneth Jonassen, som normalt er på sidelinjen, når Viktor Axelsen er på banen.

Den nye adresse betyder nemlig, at OL-vinderen ikke kan blive coachet af Kenneth Jonassen i de individuelle turneringer på World Touren. Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Beslutningen betyder, at Viktor Axelsen skal finde en ny coach til store turneringer som All England, China Open og Denmark Open, der afvikles i oktober senere på året.

Formand i Badminton Danmark, Tore Vilhelmsen, begrunder beslutningen i pressemeddelelsen.

»Vi ved, at Viktor altid har prøvet nye muligheder og det respekterer vi. Men vi har en kollektiv landsholdsaftale, der sætter rammerne for samarbejdet med spillerne i vores eliteprogram, både i forhold til træning og turneringsdeltagelse, men også udtagelse til mesterskaber samt landsholdsdeltagelse.

»Viktor og hans team har behov for lige at afklare enkelte forhold vedrørende disse rammebetingelser i forhold til hans setup i Dubai, før vi melder endeligt ud om det fortsatte samarbejde.«

Jens Meibom, der er elite- og sportschef i Badminton Danmark, fortæller i et interview med TV 2 Sport, at Viktor Axelsen stadig kan udtages til landsholdet.

»Viktor vil stadigvæk kunne udtages og deltage i et mesterskab, såvel individuelt som for landshold (EM og VM), og her vil han selvfølgelig indgå på lige vilkår, som de andre udtagne spillere og kunne blive coachet af landstrænerne, samt gøre brug af al anden support, herunder sportsmedicinsk behandling. Vi vil også invitere Viktor til at træne med på det Nationale Elitetræningscenter i Brøndby, når han opholder sig i Danmark.«

Hovedpersonen har ikke udtalt sig om tabet af Kenneth Jonassen ved de store turneringer endnu.