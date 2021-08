Når Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), ser på videoen, bliver han ked af det og synes, det er ekstremt grænseoverskridende.

»Det er ikke acceptabelt af opføre sig på den måde, og som borgmester er jeg ked af, det sker på Frederiksberg,« siger Simon Aggesen.

Videoen, der er tale om, er fra 13. august i år. Her filmer en ung kvinde, hvordan en ældre herre overfuser hende på Frederiksberg Bibliotek på Danasvej. Manden er tydeligvis provokeret af, at hun bærer tørklæde og begynder at råbe ad hende:

»Du bor i Danmark, tag så det lort af, din muslimske lort,« råber manden til den kun 20-årige kvinde, B.T. har talt med.

»Hold din kæft, eller du får en flad,« råber den rasende mand på videoen. Vis mere »Hold din kæft, eller du får en flad,« råber den rasende mand på videoen.

Selvom hændelsen er voldsom, og den unge kvinde har måttet melde manden til politiet, er Simon Aggesen glad for, at situationen kommer frem i lyset.

»Så kan vi minde hinanden om, at det ikke er i orden, og at vi skal vise tolerance. Det er beskæmmende. Særligt, fordi vi lige har haft en uge, hvor vi har fejret mangfoldigheden i Hovedstaden.«

Her henviser Simon Aggesen til, at hovedstaden i sidste uge har stået i pridens navn, hvor LGBT+, forskellighed og retten til at være den, du er, er blevet hyldet og fejret.

»Hændelsen er det bedste bevis på, at vi ikke er i mål med mangfoldigheden. Heller ikke i et samfund som Danmark, hvor vi ellers på mange måder er meget tolerante. Når nogle reagerer uhensigtsmæssigt, så skal vi have fokus på det,« siger Simon Aggesen.

Simon Aggesen mener ikke, det er Frederiksbergs DNA, at borgerne opfører sig sådan. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Simon Aggesen mener ikke, det er Frederiksbergs DNA, at borgerne opfører sig sådan. Foto: Asger Ladefoged

Den 20-årige kvinde har som nævnt anmeldt manden til politiet. Men ud over at politiet efterforsker sagen og kigger overvågningsmaterialet igennem, så har Simon Aggesen allerede koordineret og aftalt en passende konsekvens for manden med biblioteket.

Hvis man vel og mærke finder frem til, hvem han er.

»Hvis og når vi får kendskab til personens identitet, så vil vi give ham et mødeforbud for Frederiksberg Bibliotek og filialerne. Det er det, vi kan ifølge retningslinjerne.«

Men at håndhæve mødeforbuddet kan blive svært. For ikke alle biblioteker er bemandede. Det gælder for eksempel for biblioteket på Danasvej, hvor netop hændelsen fandt sted.

»Alle biblioteker bliver opmærksomme på personen, men det bliver selvfølgelig svært, hvor der er ubemandet. Vi meddeler også personen det, så personen er bekendt med det,« siger Simon Aggesen.

En ny situation for borgmesteren, der ikke tidligere har måttet forholde sig til sådanne hændelser:

»Jeg er ikke bekendt med en lignende situation på Frederiksberg. Det er nyt for os at forholde os til det her. Jeg håber, det er en enlig svale, så vi ikke ser flere af sådanne situationer. Fremfor alt håber jeg dog, at den forurettede har det godt under omstændighederne,« siger Simon Aggesen.

Ifølge borgmesteren er det dog ikke sådan, at man skal gå og føle sig utryg på Frederiksberg. Den opførsel, man kan se i videoen, er nemlig langtfra, hvad borgmesteren normalt ser på Frederiksberg:

»Det er heldigvis ikke noget, der kendetegner Frederiksberg. Her har vi stor mangfoldighed og behandler hinanden godt. Det er vores dna,« siger Simon Aggesen.