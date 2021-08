Det, der skulle have været en helt almindelig tur på biblioteket, udviklede sig i stedet til et mareridt for 20-årige Maya.

Mens hun sad på Biblioteket Danasvej på Frederiksberg med en veninde, begynder en ældre mand pludselig at råbe højt ad hende. Maya er muslim og bruger tørklæde, hvilket den ældre mand er meget vred over. Han råber, at Maya skal tage sit tørklæde af.

»Han råber, jeg skal ligne en dansker og skal tage tørklædet af,« siger Maya, som har optaget videoen, som du kan se oven over denne artikel.

Maya er ikke hendes rigtige navn. Af frygt for repressalier ønsker hun ikke at stå frem med navn og billede. B.T. kender dog hendes fulde identitet.

»Hold din kæft, eller du får en flad,« råber den rasende mand på videoen.

»Jeg siger bare »ja ja«, og at han skal blande sig udenom,« siger Maya, som svar på mandens råben.

Men det får ham til at blive rasende. Ifølge Maya slog manden hende herefter i ansigtet.

»Jeg går helt i chok. Jeg tror, jeg rejser mig og siger »hvad fanden« eller noget,« forklarer Maya, der cirka et halvt minut efter slaget får tændt for kameraet på sin mobiltelefon.

Hun optager så den video, som kan ses i denne artikel.

Hvor mange kvinder med tørklæde og muslimske minoriteter skal spyttes på, få revet tørklædet af og overfaldes fysisk og verbalt, før statsministeren tager det her alvorligt? Sikandar Siddique, politisk leder af Frie Grønne

I videoen råber den ophidsede mand til Maya, at hun er en »muslimsk lort«, »en sort lort«, at hun »skal fise hjem, hvor hun kommer fra,« og flere gange siger han »tag det lort af«, hvilket henviser til Mayas tørklæde.

Maya meldte samme dag optrinnet til politiet i København. Politiet har bekræftet over for B.T., at der er blevet indgivet en anmeldelse om et kriminelt forhold på Biblioteket Danasvej torsdag 13. august.

B.T. har desuden været i kontakt med ledelsen på Biblioteket Danasvej, der hører under Frederiksberg Kommune. Her har man også set videoen og desuden udleveret overvågningsmateriale optaget på bibliotekets overvågningskameraer.

Biblioteket oplyser til B.T., at man arbejder på at identificere den ældre mand, som herefter vil blive udelukket fra at komme på biblioteket.

Sikandar Siddique, Frie Grønne, er rystet over videoen. Han mener, at regeringen ikke foretager sig nok for at komme racisme til livs.

Maya forklarer, at hun havde siddet på biblioteket med sin veninde et stykke tid, hvorefter de havde hentet en pizza. Det var hurtigt herefter, at de blev antastet af den vrede mand.

Episoder, som den Maya var ude for, er udtryk for en stigende polarisering i samfundet. Det mener Özlem Cekic, der er generalsekretær i foreningen Brobyggerne.

»Jeg bliver meget trist, når jeg ser den video. Han truer også med vold, hvilket er skræmmende,« siger hun og fortsætter:

»Den slags episoder sker desværre for mange. Jeg har selv prøvet det flere gange. Der er sket en polarisering på begge sider, hvor mange har glemt den demokratiske samtale og i stedet råber og skriger ad hinanden. Både på sociale medier, men også andre steder,« siger hun.

Jeg synes, at Sikandar Siddique selv anvender en hård tone, når han påstår, at vi andre siger racistiske ting Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti

Antallet af hadforbrydelser er i stigning i Danmark. I perioden 2016 til 2019 steg antallet af racistisk motiverede hadforbrydelser fra 140 til 312. Kun ni af sagerne i 2019 var rettet mod etniske danskere.

Sikandar Siddique, der er politisk leder for Frie Grønne, er rystet over videoen.

»Vi er nødt til at sætte fokus på den stigende racisme, som vi oplever i samfundet. Vi har bragt det op igen og igen over for både justitsministeren og statsministeren,« siger Siddique og fortsætter:

»Hvor mange kvinder med tørklæde og muslimske minoriteter skal spyttes på, få revet tørklædet af og overfaldes fysisk og verbalt, før statsministeren tager det her alvorligt?,« siger Sikandar Siddique, som mener, at indvandrerkritiske politikere som Pia Kjærsgaard og Pernille Vermund legaliserer en hård tone over for udlændinge.

Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet, peger på, at der i det nye politiforlig er afsat ressourcer til en øget indsats mod hadforbrydelser.

Rasmus Stoklund, integrationsordfører for Socialdemokratiet, har også set videoen.

»Det er meget ubehageligt at se på. Det er det altid, når nogen udsættes for et racistisk overgreb. Uanset om det er etniske danskere eller personer med udenlandsk baggrund, som det går ud over,« siger Stoklund, som dog ikke deler Sikandar Siddiques udlægning af, at regeringen ikke foretager sig noget.

Rasmus Stoklund peger på, at politiforliget, som regeringen har indgået med flere andre partier i Folketinget, netop skærper indsatsen mod hadforbrydelser. Blandt andet skal både politifolk og politiets anklagere uddannes til bedre at kunne identificere og behandle hadforbrydelser.

»Så det er ikke rigtigt, at vi ikke gør noget. Når det er sagt, så mener jeg, at det er et fælles ansvar for alle politikere at tage kollektivt afstand fra den slags, hver gang vi oplever det,« siger han.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard mener ikke, at hendes politiske holdninger er ansvarlige for, at nogle personer opfører sig uacceptabelt.

»Den slags overfusninger, som vi ser på videoen, er modbydelige. Den type personer findes desværre,« siger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

»Men jeg oplever, at det er en meget lille minoritet, som opfører sig sådan. Jeg godtager ikke argumentet om, at fordi nogle politikere – herunder jeg selv – forholder sig kritisk til indvandringen, så retfærdiggør det en opførsel, som den vi ser på videoen,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, at Sikandar Siddique selv anvender en hård tone, når han påstår, at vi andre siger racistiske ting. Han deler i den grad befolkningen op i »os« og »dem«. Det bør han tænke over,« siger Kjærsgaard.

B.T. har ad flere veje forsøgt at identificere og kontakte manden, som optræder på videoen. Det har ikke været muligt. B.T. har sløret mandens ansigt, så han ikke kan genkendes, blandt andet af hensyn til mandens sikkerhed.