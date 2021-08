Billedet af Nicole Gee med den lille afghanske baby i armene er gået verden rundt.

Nu er hun død.

Den 23-årige kvinde var blandt de 13 amerikanske soldater, der i torsdags blev dræbt ved selvmordsangrebet udført af Islamisk Stat Khorasan i Kabuls lufthavn. Det skriver flere medier i USA.

Forinden havde hun altså haft til opgave at hjælpe med den omfattende evakueringsopgave, der har været intensiveret i de seneste uger, efter at Taliban har overtaget kontrollen med Afghanistan.

Nicole Gee ses her stående med en baby i hænderne. Foto: US MARINES Vis mere Nicole Gee ses her stående med en baby i hænderne. Foto: US MARINES

Nicole Gee skulle ifølge New York Post især have fokus på at hjælpe kvinder og børn med at komme ud til de ventende fly.

Og marinesoldaten har altså også været en af dem, der har taget hånd om de små babyer, der er blevet afleveret til tropperne af desperate flygtninge. Det var i den forbindelse, at man kunne se hende på stå i lufthavnen med en lille baby i armen. Det var et billede hun blandt andet selv delte på sin Instagram-profil.

»Jeg elsker mit job,« lød hendes tilføjelse i den forbindelse.

Billedet blev også brugt af amerikanske forsvarsministerium til at illustrere udfordringerne i Kabuls lufthavn, og kom på den måde ud til folk i hele verden. Forsvarministeriet har på samme måde også brugt et billede af Nicole Gee, hvor hun eskorterer afghanske flygtninge ud til et transportfly.

Nicole Gee på vej ud til et fly. Foto: Department of Defense Vis mere Nicole Gee på vej ud til et fly. Foto: Department of Defense

Flere af hendes soldaterkammerater har skrevet hilsener på sociale medier, efter at det er kommet frem, at Nicole Gee var et af ofrene. Eksempelvis værelseskammeraten Mallory Harrison fra Camp Lejeune i North Carolina:

»Jeg finder trøst i, at hun forlod verden, mens hun gjorde det, hun elskede. Hun var en rigtigt marinesoldat. Hun tog sig af folk, hun elskede det, og hun var et lys i denne mørke verden,« skriver hun på Facebook:

De 13 dræbte amerikanske soldater ved angrebet var:

Nicole Gee, 23 år, fra Roseville i Californien.

Max Soviak, 20 år, fra Berlin Heights i Ohio.

David Lee Espinoza, 20 år, fra Laredo i Texas.

Kareem Nikoui, 20 år, Fra forco i Californien.

Rylee McCollum, 20 år, Bondurant i Wyoming.

Jared Schitz, 20 år, fra St. Charles i Missouri.

Hunter Lopez, 22 år, fra Californien.

Daegan Page, 23 år, fra Omaha i Nebraska.

Ryan Knauss, 23 år, fra Knoxville, Tennessee.

Taylor Hoover, 31 år, fra Midvale i Utah.

Humberto Sanches, 22 år, fra Logansport i Indiana.

Johanny Rosario Pichardo, 25 år, fra Lawrence i Massachusetts.

Dylan Merola, 20 år, fra Rancho Cucamonga i Californien.

I alt 170 mennesker mistede livet ved selvmordsangrebet.

Nicole Gee fra en opgave tidligere i år. Foto: US MARINES Vis mere Nicole Gee fra en opgave tidligere i år. Foto: US MARINES

USAs præsident Joe Biden har i weekenden advaret om, at der kan være nye angreb på vej mod lufthavnen i Kabul.

»Situationen på jorden fortsætter med at være ekstremt farlig, og truslen om terrorangreb i lufthavnen vil fortsat være høj. Vores udsendte har informeret mig om, at et angreb højst sandsynligt vil ske inden for de næste 24-36 timer,« lød det lørdag aften.