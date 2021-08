Det var kl. 19.15 torsdag aften, at det ringede på døren hjemme hos Steve Nikoui.

»Jeg er stadig i chok. Jeg forstår faktisk stadig ikke helt, hvad der er sket,« siger han.

Ved aftenstid for et par dage siden stod der ifølge Daily Beast en lille flok marinesoldater uden for amerikanerens hjem i Californien for at fortælle ham det værst tænkelige: At hans 20-årige søn var død.

At Kareem Nikoui var blandt de 13 amerikanske soldater, der tidligere torsdag var blevet dræbt af en selvmordsbomber ved lufthavnen i Kabul.

I USA sørges der over de døde soldater. Her ses hjemmet til en anden afdød soldat, hos Darren Hoover i Utah. Foto: GEORGE FREY Vis mere I USA sørges der over de døde soldater. Her ses hjemmet til en anden afdød soldat, hos Darren Hoover i Utah. Foto: GEORGE FREY

»De marinesoldater, der kom for at fortælle mig om Kareems død, havde faktisk en større klump i halsen end mig,« fortæller han:

»Jeg forsøgte faktisk at trøste dem, men samtidig vil jeg bare have dem ud af døren så hurtigt som muligt, så ingen fra min familie kom hjem og så dem. Jeg følte, at det ville være rigtigst, hvis jeg kunne fortælle dem det.«

Forinden havde han hele dagen siddet foran tv'et for at kunne følge med i begivenhederne fra lufthavnen, og han er ikke i tvivl om, hvem der har skylden for sønnens død – der skete som en konsekvens af den amerikanske tilbagetrækning fra Afghanistan:

»Jeg bebrejder min egne militære ledere. Biden vendte ham ryggen. Så enkelt er det,« siger Steve Nikoui, der stemte på Donald Trump ved seneste valg.

Det samme toner lyder fra Mark Schmitz i Missouri. Hans hjem var også på listen over de 13 amerikanske adresser, der torsdag og fredag skulle have en tragisk besked.

I dette tilfælde om den 20-årige søn Jared Schmitz' død.

»Vær bange for vores lederskab … eller mangel på samme. Vi skal hver dage bede for de soldater, der sætter deres liv på spil og gør, hvad de elsker: Beskytter os alle. Jeg mener helt ærligt, at de er de eneste, der har vores ryg,« siger Mark Schmitz.